Koalition kann sich nicht auf Ernährungsstrategie einigen

Potsdam -Eine gemeinsame Ernährungsstrategie der rot-schwarz-grünen Koalition in Brandenburg ist rund ein Jahr vor der Landtagswahl gescheitert. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) erklärte am Mittwoch nach wochenlanger Kritik von SPD und CDU, die Ernährungsstrategie solle als eigene Strategie ihres Ressorts weiterverfolgt werden. Nonnemacher wirbt mit dem Konzept für eine gesunde und nachhaltige Ernährung, vor allem für Kinder. Sie betonte: „Verbote sind nicht Teil dieser Strategie.“

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) hatte gefordert, dass etwa in Kantinen „von der leckeren Salatbar bis zur herzhaften Currywurst“ auch künftig alles möglich sein sollte. Außerdem seien einheimische Erzeuger nicht genug in die Strategie eingebunden und der Bund plane ein eigenes Konzept. Ein Gespräch zwischen Lange und Nonnemacher hatte am Montag ergeben, dass es keinen Kabinettsbeschluss über eine Ernährungsstrategie geben wird. Zuvor hatten „Märkische Allgemeine“ und „Potsdamer Neueste Nachrichten“ über den Streit berichtet.