Koalitionsstreit unterbrochen: Peinlich, peinlicher – Ampel

18 Stunden stritten SPD, Grüne und FDP im Kanzleramt, offenbar ohne sich anzunähern. Am Dienstag soll das Drama dennoch fortgesetzt werden. Man fasst es nicht.

Drei, die sich nicht so richtig wohl miteinander fühlen: Finanzminister Christian Lindner (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Drei, die sich nicht so richtig wohl miteinander fühlen: Finanzminister Christian Lindner (FDP), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzler Olaf Scholz (SPD). Michael Kappeler/dpa

Der Streit in der Ampelkoalition ist nun endgültig in der Realsatire angekommen. 18 geschlagene Stunden verhandelte der Koalitionsausschuss am Sonntag und Montag, dann unterbrach man die Verhandlungen, um gemeinsam zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen zu fliegen. Dort wird Kanzler Olaf Scholz mit sieben Ministerinnen und Ministern erwartet.

Dann wird also Gemeinsamkeit demonstriert – und am Dienstag schließlich weitergestritten. Vielleicht kommt die Truppe zwischenzeitlich mal ins Bett, vielleicht auch nicht. Das wird sicherlich super, wenn sich alle komplett übernächtigt dann wieder im Kanzleramt zum betreuten Weiterstreiten treffen.

Ergebnisse des Sitzungsmarathons wurden bisher keine bekannt, aber man kann aus den Textbausteinen ziemlich genau herauslesen, dass man besser auch keine allzu großen Hoffnungen darauf setzt. So teilte der Bundeskanzler mit, er sei zuversichtlich, dass es nach den Gesprächen konkrete Ergebnisse geben werde.

Man sei in „vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen“. Das heißt auf Deutsch: Keiner der Beteiligten will nachgeben, alle sind heillos miteinander zerstritten, es geht nicht vor und nicht zurück.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Je länger dieser peinlich-kleinliche Streit dauert, desto weiter rückt der eigentliche Anlass dafür in die Ferne. Man kennt das aus privaten Beziehungskonflikten. Wer eine Nacht durchstreitet, kann sich in der Regel kaum noch an den Auslöser erinnern. Das Ding dann inhaltlich aufzudröseln, ist unmöglich.

Bleibt nur abzuwarten, wie lange die Streithähne – man darf hier mal ausschließlich in der männlichen Form bleiben – in unserer Regierung brauchen, bis sie auf den Trichter kommen. Und dann einfach wieder an die eigentliche Arbeit zurückkehren. Davon gibt es nämlich reichlich.