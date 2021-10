Berlin - In der Union war am Mittwoch die Stimmung im Keller. Gerade hatten die Grünen sich nach einer internen Sitzung für Ampel-Sondierungsgespräche ausgesprochen, dann war auch noch die FDP eine Stunde später nachgezogen – und plötzlich standen die Zeichen auf eine mögliche rot-grün-liberale Koalition, die am Dienstag noch nicht ganz in Stein gemeißelt war. Nun sollen die Gespräche bereits am Donnerstag aufgenommen werden, sagte FDP-Chef Christian Lindner. Dieses Angebot habe er SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz unterbreitet. Dieser sagte unumwunden zu.

Die Kuschelzeit der Vorsondierungen ist damit vorbei. Beschnuppert wird sich jetzt nicht mehr. Jetzt geht es in die Verhandlungen. Die FDP, die der Union noch in Einzelgesprächen Avancen gemacht hatte, ist umgeschwenkt – obwohl gerade Lindner noch vor Tagen jegliche Fantasie für eine Ampel-Koalition fehlte, wie er im Wahlkampf oft wiederholte.

Die Grünen, die sich erst am Dienstag mit CDU und CSU getroffen hatten, sind wieder zurück zur SPD gerudert, wo sie eigentlich immer hin wollten. Im Wahlkampf hatten sie keinen Hehl daraus gemacht, dass sie gerne mit den Genossen koalieren wollen. Natürlich bleibt jetzt die Frage, ob eine der Parteien nicht wieder ausschert. Lindner hat sich bereits ein Hintertürchen offengehalten – Jamaika sei damit nicht vom Tisch, sagte er am Mittwoch. Grünen-Chef Robert Habeck hielt es für seine Partei ebenso offen – allerdings nicht ganz so entschieden.

Nach den Indiskretionen entschieden sich die Grünen

Bei den Grünen mag ihre Entscheidung für erste Ampel-Gespräche auch daran gelegen haben, dass aus ihrer Sitzung mit der Union am Dienstag ebenso erneut Interna an die Medien ausgeplaudert worden waren. Das hatten sie kopfschüttelnd quittiert und dementsprechend wütend reagiert – wie bereits die FDP Anfang der Woche. Dort hatten Unions-Politiker das erste Mal Informationen durchgestochen. Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Dobrindt sagte dazu am Mittwoch, das sei „nicht klug und unschön“ gewesen.

Für die Union ist es erneut ein Tiefschlag – denn jetzt winkt die Opposition. Und auch die politische Zukunft von CDU-Chef Armin Laschet dürfte damit bald beendet sein, sagen viele in der Partei. Er hatte Jamaika mit der Hoffnung für sein eigenes politisches Überleben verknüpft. Laschet, der am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag seinen Ministerpräsidenten-Posten an Hendrick Wüst übergab, reagierte daher auch recht stoisch: Für ihn sei Jamaika nicht vom Tisch, sagte er. Die Entscheidung über die Reihenfolge der Sondierungsgespräche liege bei Grünen und FDP.

CSU-Chef Markus Söder: Wir sitzen nicht auf der Ersatzbank

Ganz anders reagierte CSU-Chef Markus Söder, der beinahe beleidigt schien. Söder sprach in München von einer „De-facto-Absage“ einer Jamaika-Koalition. „Der heutige Tag ist das Signal Vorentscheidung, die gilt es anzuerkennen. “ Eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP sei nun die „klare Nummer eins“. Er mahnte allerdings auch Richtung Liberale, sich nicht einzubilden, man warte jetzt nur auf sie. Es gehe für die Union auch um „Selbstachtung“, CDU und CSU könnten sich nicht in einer dauerhaften Warteschleife bereithalten. Er sei nicht bereit, auf der Ersatzbank zu sitzen.

Söder, dem der Ehrgeiz nachgesagt wird, in vier Jahren als Kanzlerkandidat antreten zu wollen, äußerte sich am Mittwoch nicht zu Stimmen aus der CDU, die dort nach der Wahlniederlage eine Neuaufstellung fordern. Das sei Sache der Schwesterpartei, sagte er. Söder sagte aber weiter, für die Union beginne „ein neuer Zeitabschnitt, auf den man sich jetzt vorbereiten muss“. Für viele ist klar: Die personelle Neuaufstellung wird spätestens fällig, wenn nach den Sondierungen Koalitionsverhandlungen für eine Ampel beginnen. Dann beginnt bei der Union das Stühlerücken.