Koalitionsverhandlungen: Arbeitsgruppentreffen ab Montag

Berlin -Nach dem Start der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD am Donnerstag sollen sich ab Montag darauf auch die Facharbeitsgruppen treffen. Das sagte ein Sprecher der SPD am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Geplant sind 13 Gruppen, in denen die Verhandlungen über Fachthemen wie innere Sicherheit, Verkehr, Wirtschaft, Justiz, Bildung oder Klimaschutz geführt werden. In den Gruppen sollen in der Regel jeweils acht Politikerinnen und Politiker aus beiden Parteien vertreten sein.