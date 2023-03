Koalitionsverhandlungen: CDU und SPD reden über Wirtschaft Mit Beratungen zu den Themenbereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung haben Spitzenpolitiker von CDU und SPD am Mittwoch ihre Koalitionsverhandlungen ... dpa

Berlin -Mit Beratungen zu den Themenbereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung haben Spitzenpolitiker von CDU und SPD am Mittwoch ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Dafür traf sich die sogenannte Dachgruppe zum zweiten Mal in dieser Woche im Abgeordnetenhaus. Die jeweiligen Arbeitsgruppen, die für die Detailarbeit zuständig sind, haben ihre Ergebnisse inzwischen an die Chefverhandler weitergegeben, die entscheiden, was Eingang im Koalitionsvertrag findet. Ein schwieriges Thema, das am Mittwoch auf der Tagesordnung stand, war die Finanzierung der Berliner Hochschulen.