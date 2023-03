Koalitionsverhandlungen: Gespräche über Sport und Kultur Spitzenpolitiker von CDU und SPD in Berlin haben die Koalitionsverhandlungen am Montag mit Gesprächen über Sport und Kultur fortgesetzt. Das Kernverhandlungs... dpa

Kai Wegner und Franziska Giffey sprechen in Berlin. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Spitzenpolitiker von CDU und SPD in Berlin haben die Koalitionsverhandlungen am Montag mit Gesprächen über Sport und Kultur fortgesetzt. Das Kernverhandlungsteam traf sich dafür im Abgeordnetenhaus. Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sagte: „Wenn wir über Sport reden, reden wir auch über Stadien in Berlin. Und wir reden natürlich auch über den Wunsch von Hertha BSC, ein weiteres Fußballstadion in Berlin zu etablieren.“ Dass CDU und SPD solche Pläne unterstützten, sei keine ganz neue Position, sagte Wegner. „Und jetzt müssen wir schauen, wie wir das ein stückweit konkretisieren.“