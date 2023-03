Koalitionsverhandlungen in Berlin: Arbeitsgruppen starten In der Berliner SPD ist die geplante Koalition mit der CDU umstritten - das haben vor allem die Jusos sehr deutlich gemacht. Die möglichen Bündnispartner mac... dpa

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD, r) und ihr möglicher Nachfolger: Kai Wegner (CDU, l). Fabian Sommer/dpa

Berlin -Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin haben sich am Montag die ersten Facharbeitsgruppen getroffen. Zu Beginn standen nach dpa-Informationen Verhandlungen unter anderem in den Bereichen Haushalt und Finanzen, Bauen und Wohnen, Arbeit und Soziales sowie Medien und Kultur an.