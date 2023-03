Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD: Jusos im Widerstand Die Berliner SPD-Jugendorganisation Jusos ist weiterhin aus Prinzip gegen die geplante Koalition mit der CDU. „Koalitionen mit der CDU abzulehnen, gehört zu ... dpa

ARCHIV - Kai Wegner (l, CDU), Spitzenkandidat und Landesvorsitzender seiner Partei, und Franziska Giffey (r, SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, kommen auf dem EUREF-Campus zu Sondierungsgesprächen zusammen. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berliner SPD-Jugendorganisation Jusos ist weiterhin aus Prinzip gegen die geplante Koalition mit der CDU. „Koalitionen mit der CDU abzulehnen, gehört zu unserer Juso-DNA“, sagte die Juso-Landesvorsitzende Sinem Taşan-Funke am Donnerstag im RBB-Inforadio zum Beginn der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD für die Bildung einer neuen Landesregierung in Berlin. „Für uns kann die CDU nichts bieten.“ Es gehe weiter darum, „diese Koalition zu verhindern“. Besser wäre für die SPD notfalls der Gang in die Opposition.