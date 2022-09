Kocak: Nach Brandanschlag bis heute Bedrohungsgefühl Der Berliner Linke-Politiker Ferat Kocak leidet nach eigenen Angaben bis heute unter psychischen Folgen eines Brandanschlags auf sein Auto im Jahr 2018. Er l... dpa

ARCHIV - Nebenkläger Ferat Kocak (r, Die Linke) steht im Gerichtssaal. Christian Ender/dpa/Archivbild

Berlin -Der Berliner Linke-Politiker Ferat Kocak leidet nach eigenen Angaben bis heute unter psychischen Folgen eines Brandanschlags auf sein Auto im Jahr 2018. Er lebe wachsam, in Alarmbereitschaft und fühle sich bedroht, sagte Kocak am heutigen Freitag als Zeuge im Berliner Untersuchungsausschuss zu rechtsextremistischen Brandanschlägen und Drohungen in Neukölln. Auch seine Eltern, vor deren Haus das Autos in der Nacht zum 1. Februar 2018 angezündet wurde, litten und leiden unter der Tat. Ein Feuerwehrmann habe gesagt, sie hätten im Haus Glück gehabt. „Die Tatnacht hat unser Leben verändert.“