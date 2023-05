Von „Stöhnfabrik“ zu TikTok: Ein 0190-Nummern-Millionär versetzt Jugendliche in Trance

Wenn TikTok ein Zirkus wäre, wäre König Thomas Dompteur, Raubtiershow und Kassenwart in einem – zumindest würde er das so sehen. In seinem täglichen Livestream behält der 62-Jährige mit dem wildwuchernden, graumelierten Bart gern die Kontrolle, den wachsamen Blick stets auf seine ekstatisch tanzenden Schösslinge gerichtet. Auch an diesem Sonntagnachmittag Ende Februar hat er wieder die 10.000-Zuschauer-Marke geknackt, absolute Ausnahme auf der Plattform.