Kölner Kardinal Woelki gesteht eigene Fehler ein Zunächst nicht veröffentliche Gutachten zum Missbrauchsskandal, schlechte Kommunikation mit Betroffenen: Das Erzbistum Köln ist in einer Krise. Kardinal Woel... dpa

Köln -Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche eigene Fehler eingeräumt. Der 66-Jährige nahm in einem Gespräch mit der „Rheinischen Post“ zwar für sein Erzbistum in Anspruch, sich als eine der ersten Diözesen der Aufarbeitung sexueller Gewalt „ganz entschieden verschrieben“ zu haben. Es sei aber „ein mühsamer Prozess“, sagte er. „Da habe ich sicherlich Fehler gemacht. Ich hätte vor allem mit Betroffenen anders kommunizieren müssen.“