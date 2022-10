Slavoj Zizek: Wladimir Putin will den Heiligen Krieg, wollen ihn die Russen auch?

„Kopi Luwak“ ist der teuerste Kaffee der Welt, und er wird buchstäblich aus Kacke gemacht: aus Kaffeebohnen, die teilweise verdaut und dann von der Zibetkatze ausgeschieden werden, einem katzenähnlichen Tier, das in Südostasien und Afrika südlich der Sahara lebt. Die Verdauungsenzyme der Zibetkatze verändern die Struktur der Proteine in den Kaffeebohnen, wodurch ein Teil der Säure entfernt wird und der Kaffee milder wird. Er wird hauptsächlich in Indonesien hergestellt.

In den USA kann eine Tasse Kopi Luwak bis zu 80 Dollar kosten. Ist die heutige neue rechtspopulistische Ideologie, sowohl in den USA als auch in Russland, nicht gerade eine Art ideologischer Kopi Luwak? Alte Ideen, von denen einige sogar respektabel sind (wie die Kritik an der Ausbeutung der einfachen Leute durch die Finanzeliten), werden von den Affen von heute verarbeitet und in Scheiße verwandelt.

imago Zur Person Slavoj Zizek wurde am 21. März 1949 in Ljubljana, SR Slowenien, Jugoslawien, geboren. Er ist ein slowenischer Philosoph, Forscher am Institut für Philosophie der Universität Ljubljana und internationaler Direktor des Birkbeck Institute for the Humanities der Universität London. Er ist außerdem Professor für Philosophie und Psychoanalyse an der European Graduate School und Global-Distinguished-Professor für Germanistik an der New York University und arbeitet zu Themen wie Kontinentalphilosophie, Psychoanalyse, Politische Theorie, Kulturwissenschaft, Kunstkritik, Filmkritik, Marxismus, Hegelianismus und Theologie. Er gehört zu den bekanntesten lebenden Philosophen der Welt und ist Kolumnist der Berliner Zeitung.

Lukaschenko will Reinigung des Westens

Ist also die beste Metapher für die heutige russische und belarussische ideologische Propaganda nicht die, dass ihre Führer und Ideologen als Zibetkatzen einige edle Teile unserer emanzipatorischen Tradition verschlingen (antifaschistischer und antirassistischer Kampf, Ablehnung unserer kommerzialisierten und hedonistischen Lebensweise, Kampf gegen die Finanzeliten, die Bemühungen um die Beseitigung der Überbleibsel der Kolonisierung …), indem sie ihren neofaschistischen Verdauungsenzymen erlauben, die radikale Säure der emanzipatorischen Tradition, die sie geschluckt haben, zu entfernen, sodass diese Tradition als ein Stück Scheiße ausgekackt wird, das reibungslos in das bestehende globale System passt, obwohl sie sich selbst als dessen Zerstörung darstellen?

Lukaschenko forderte kürzlich das „vergessliche Europa“ auf, sich einer moralischen Reinigung für die (faschistischen) Sünden seiner Großväter und Väter zu unterziehen. Die eigentliche Absicht dieses moralischen Aufrufs besteht jedoch gerade darin, sich der radikalen emanzipatorischen Tradition zu entledigen, die den Kern Europas bildet. Kein Wunder, dass solche Aufrufe zur moralischen Säuberung zu undifferenzierten Ausbrüchen reiner Zerstörungswut führen.

Die Russen wollen den Heiligen Krieg

Wie Peter Sloterdijk feststellte, steht am Anfang der europäischen Zivilisation Homers „Ilias“, die mit der Zeile über den Zorn beginnt: „Achilles’ Zorn, für Griechenland die schreckliche Quelle / Ungezählten Leids, himmlische Göttin, singe!“ (Eine andere Übersetzung lautet: „Zorn-Göttin, singe den Zorn von Peleus’ Sohn Achilles, mörderisch, verdammt, / der den Achäern unzählige Verluste kostete.“) Wird dann die erste Zeile eines Gedichts über Europas Ende wie folgt lauten: „Singt die Wut des Präsidenten Putin, mörderisch, verhängnisvoll, die Europa unzählige Verluste kostete“?

Die jüngsten öffentlichen Ereignisse in Russland brachten einen Namen für diese Wut zum Vorschein: Auf einer großen Versammlung auf dem Roten Platz zur Feier des Anschlusses von Teilen der Ukraine an Russland hielt der Schauspieler und Sänger Iwan Ochlobystin eine Hetzrede, die mit den Worten endete: „Wir sollten es einen Heiligen Krieg nennen! Heiliger Krieg! Im Russischen gibt es ein altes Wort: Goida. Goida ist ein Aufruf zum sofortigen Handeln. Wir brauchen heute einen solchen Kriegsruf! Goida, Brüder und Schwestern! Goida! Fürchtet uns, Menschen der alten Welt! Ohne Schönheit, ohne Glauben, ohne Weisheit! Eine Welt, die von Verrückten, Perversen und Satanisten regiert wird! Fürchtet uns: WIR KOMMEN! GOIDA!!!“

Die Menge bestand größtenteils aus Staatsbeamten

Gojda bedeutet, besonders heute: Auf geht’s! Nicht nachdenken, einfach gehorchen und tun! Es ist nicht nur ein altes russisches Wort, sondern auch ein Wort, das ein Schlachtruf der Oprichniki war, der Privatarmee Iwans des Schrecklichen, die dafür bekannt war, seine (realen und imaginären) Feinde zu terrorisieren, sodass es eindeutig rücksichtslosen Terror, Folter und Töten impliziert.

Die einzige Rede, die einen ähnlichen Tonfall hat wie die von Ochlobystin, ist übrigens die berüchtigte Rede von Goebbels zum „totalen Krieg“, die er Anfang 1943 in Berlin nach der Niederlage von Stalingrad hielt. Eine Welt von Verrückten, Perversen und Satanisten ohne Schönheit, Glaube und Weisheit ist in der Tat eine angemessene Beschreibung von Putins Welt. Allerdings muss man hinzufügen, dass die Feier auf dem Roten Platz eine Scheinveranstaltung war: Die Menge bestand größtenteils aus Staatsbeamten, die mit Bussen dorthin gebracht wurden, und die meisten von ihnen reagierten auf Ochlobystins Rede nicht mit Begeisterung, sondern mit Gleichgültigkeit und Angst (Applaus und Rufe wurden später vom Fernsehstudio hinzugefügt).

Dies sollte uns jedoch nicht täuschen: Die Tatsache, dass die Kriegsaufrufe Putins und seiner Clique nicht von der Mehrheit unterstützt werden, macht sie potenziell noch gefährlicher: Wie wir alle wissen (und befürchten), kann eine solche verzweifelte Situation dazu führen, dass sie einen globalen Krieg auslösen, um ihre Macht zu erhalten. Wie dieses „Gojda!“ aussehen wird, hat General Sergej Surowikin, der neue Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine, sofort deutlich gemacht: Er zerstört mit Raketen die Infrastrukturen großer Städte und tötet wahllos Zivilisten (dasselbe hat Surowkin in Aleppo getan, als er Syrien „befreite"). Es liegt eine unübertreffliche Ironie in der Tatsache, dass „surov“ im Slowenischen (und einigen anderen slawischen Sprachen) „roh, brutal, grausam“ bedeutet.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de