Die AfD und die Ignoranz der Eliten

Neulich diskutierte ich lange mit einem alten Freund. Es ging um den Ukraine-Krieg, die Alternative für Deutschland (AfD) und die Nachrichtenlage zu beiden. Selbst unter Freunden sind solche Gespräche oft schwer. Nach zehn Minuten stiegen ihm die Tränen in die Augen. „Der rechte Mist von heute bringt den rechten Mist von damals hoch“, sagte er betroffen. Mein Freund ist 76 Jahre alt. Sein Leben lang schrieb er über Medien und Politik in der BRD. Heute hat er Angst vor der nächsten Bundestagswahl. 20 Prozent AfD – das macht auch mir Angst.

Mein Freund ist Russland-Kritiker, er ist gegen die Nato und gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Damit sitzt er – wie so viele – zwischen den politischen Stühlen. Denn derzeit kommt Kriegskritik vor allem von rechts. Die AfD inszeniert sich als kriegskritische Widerstandspartei und gibt sich als Verfechterin der Meinungsfreiheit. Sie kann das auch dank eines engen Meinungskorridors in Medien und Politik.

Erste Studien zur Ukraine-Berichterstattung machen das klar. Sie zeigen: Die Nachrichten sind einseitig. Es fehlen Hintergrundinformationen, Quellenvielfalt und kritische Debatten. Wer sind die Kriegsgewinnler im Westen? Inwiefern profitiert die Nato? Solche Fragen sind wichtig, fallen aber durch das öffentliche Raster. Denn Kriegskritik zu Kriegszeiten ist schwer, auch in den Medien. Dadurch punktet die AfD.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Partei geht aber nicht nur mit ihrem Antikriegsgehabe auf Stimmenfang. Sie punktet auch dank wachsender sozialer Ungleichheit. Laut der Studie „Radikalisiert und etabliert“ zur Entwicklung der AfD von der Otto-Brenner-Stiftung (OBS) haben AfD-Wähler:innen oft eine „sozial schwache Stellung“. Das heißt, ihr Alltag ist nicht von politischer Gleichheit, sondern von wirtschaftlicher Ungleichheit geprägt.

Gut betuchte Politiker:innen haben mit dieser Welt wenig am Hut. Sie schütteln ihre Köpfe über die scheinbare Ignoranz der Abgehängten und sehen nicht: Sie selbst sind Teil des Problems. Denn ihr Demokratiediskurs ist vor allem ein Elitendiskurs – oft selbstgefällig, selten selbstkritisch. Auch von dieser Ignoranz profitiert die AfD.

Wie aber umgehen mit einer Partei, die die Demokratie nicht stärken, sondern sie zersetzen will? Für Journalist:innen ist diese Frage ein tägliches Dilemma. Es brauche Debatte, nicht Ausgrenzung, meinen die einen. Mit Faschist:innen könne man nicht reden, schon vor 100 Jahren habe das nicht funktioniert, meinen die anderen. Tatsächlich ist die Debatte ein Privileg all derer, die nicht Ziel der Rechtspopulisten sind. Migrant:innen etwa brauchen Schutz vor der AfD, keine AfD-Möchtegerndebatten.

In einer Welt voll Grau argumentiert die AfD in Schwarz-Weiß. Sie suggeriert Orientierung, will Kontrolle und tut alles auf Kosten anderer. Laut OBS-Studie bietet sie denjenigen einen Raum, „die sich von anderen Parteien nicht vertreten und politisch desillusioniert fühlen“.



Eine Lösung, so meint mein alter Freund, sei Selbstkritik – nur so nehme man der AfD den Wind aus den Segeln. Das heißt breitere öffentliche Debatten in Medien und Politik, nicht nur zum Ukraine-Krieg, sondern auch zu wirtschaftlicher Ungleichheit, politischen Eliten und Meinungskorridoren. Mehr Stimmen und Perspektiven, auch die der Ausgegrenzten – das scheint doch mal eine wirkliche Alternative.