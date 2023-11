Reise nach Auschwitz: Morgens Konzentrationslager, abends Sauna

Auf der Autobahn las ich Hotelbewertungen. Schon das fühlte sich falsch an. Wir waren auf dem Weg nach Auschwitz, um die Gedenkstätten der Konzentrationslager zu besuchen. Es gab ja nicht nur ein KZ Auschwitz, es gab drei. Wir wollten auch in Auschwitz übernachten. Die Webseite, auf der ich nach einem Hotel suchte, korrigierte meine Suche: in Oświęcim. Das ist der polnische Name der Stadt.

Ein Hotel lag zentral, die Zimmer sahen ordentlich aus. In einer Bewertung stand: „Mir fehlten als Deutscher morgens Brötchen.“ Als Deutscher. Nach so einem Tag in der Gedenkstätte des größten deutschen Vernichtungslagers. Fast alle Bewertungen des Hotels hatten Deutsche geschrieben. Ein paar stammten auch von Österreichern. Viele Gäste lobten das Frühstück, mehrere beschrieben das Angebot: Käse, Frischkäse, Wurst, Marmelade, Nutella, Eier, Cornflakes „und täglich Pancakes“. Einem Mann war es „im Frühstücksaal etwas zu kalt zu dieser Jahreszeit“. Eine Frau schrieb: „Alles Tippi toppi! Gerne wieder“. Die Webseite schlug ein weiteres Hotel vor. Ein Wellnesshotel mit „Trocken-, Dampf- und Kräutersaunen“. Hier lobten viele Deutsche das Preis-Leistungsverhältnis, einer fand, dass die Freundlichkeit der „Mädels“ beim Frühstück „ausbaufähig“ sei.

Was wollten meine Landsleute alle in Auschwitz? Morgens Brötchen, abends Massage? Zwischendurch das KZ abhaken? Muss man mal gesehen haben? Ich buchte das Hotel ohne Saunas. Ich finde schon das Wort Dusche im Zusammenhang mit Auschwitz schwer zu ertragen. Mein Freund sagte, Oświęcim sei eine polnische Stadt, da gebe es normales Leben. Warum auch nicht?

Bücher über den Holocaust und polnisches Konfekt

Die Landstraße führte an Einfamilienhäusern vorbei, dann plötzlich am KZ. Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungslager. Wir hielten an einem großen Parkplatz, neben einem Dutzend Reisebussen. Am Parkplatz gab es einen großen Coffeeshop und einen Museumsshop. Dort lagen in einem Raum Bücher über den Holocaust aus. In einem zweiten Raum konnte man polnisches Konfekt kaufen. Und Kühlschrankmagneten. Mit Fotos aus dem Vernichtungslager. Die Gleise, über die die Menschen ankamen. Die Baracken, in denen sie auf Pritschen schliefen, solange man sie noch als Zwangsarbeiter ausbeuten konnte. Es gab auch Magneten mit Kombibildern.

Wir liefen stundenlang durch das Lager, die Fläche ist riesig, schon das ist ein Schock, egal, wie viele Filme man vorher über Auschwitz gesehen hat. Schon deshalb sollte man herkommen. Wir blieben lange vor den Ruinen einer der ersten Gaskammern stehen. Dahinter war eine Wiese, unter der ein Teil der Asche von 1,1 Millionen Menschen lag. Von einer Million Juden, hunderttausend Polen, Sinti und Roma, sowjetischen Kriegsgefangenen. Zwei Rehe sahen uns an und schlüpften unter dem Zaun ins Freie.

Auf dem Weg zurück zum Parkplatz kamen wir an einer Bude vorbei, an der es wieder Magneten gab. Jemand machte ein Selfie mit Hot Dog. Ich fragte mich, ob es ok sei, das unpassend zu finden, oder ob es mich gar nichts angeht. Fast zwei Millionen Menschen besuchen Auschwitz pro Jahr. Ist das gut? Ändert es etwas an der Welt?



Vor dem Hotel saßen Frauen und rauchten, als wir abends ankamen, unter der Treppe standen Kinderwagen. Auf einer ganzen Etage wohnten Ukrainerinnen mit ihren Kindern. Am Morgen stand die Tür zu einem Zimmer auf unserer Etage offen, das verwüstet aussah. Popcorn auf dem Fußboden, Kartons aus einem Fast-Food-Restaurant, Kissen. Ich bekam die Bilder nicht mehr zusammen: Gaskammer, Chicken Wings, Einfamilienhäuser, die Bahngleise gegenüber vom Hotel. Die Ukrainerinnen saßen schweigend beim Frühstück. Es gab Brötchen.