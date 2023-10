Ein Diplomat wie der UN-Generalsekretär António Guterres mag durchaus die Ansicht vertreten, der grausame Angriff der Hamas-Terroristen am 7. Oktober mit 1400 israelischen Toten sei nicht im Vakuum geschehen. Das ist nachvollziehbar. Auch Historiker oder distanzierte Politanalysten werden zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelangen. Nichts geschieht im Vakuum; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind untrennbar verschmolzen.



Demgegenüber kann ein Staat wie Deutschland Partei ergreifen. Manchmal muss er das sogar. Doch am vergangenen Freitag hat der deutsche Staat versagt. Bei der Abstimmung über die jüngste Palästina-Resolution hat Außenministerin Annalena Baerbock sich im Namen der Bundesrepublik enthalten.

Die Hamas-Gründungscharta ist blutrünstig

Das Deutschland, dessen Kanzler fünf Tage nach den Mordexzessen der Hamas vor dem Bundestag beteuert hat „Deutschland hat nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels“ –, dieses Deutschland stiehlt sich feige aus der Verantwortung, wenn es darum geht, Farbe zu bekennen.



Dabei hätte die Resolution allen Grund für ein klares und unüberhörbares deutsches Nein geboten. Weder erwähnt der Text die Hamas, noch verurteilt er ihren entfesselten Terror. Auch vom Existenzrecht Israels ist keine Rede. Vor allem aber: Mit dem Unterschlagen der Hamas verschweigt die Resolution auch die Ziele der Organisation, nämlich die Vernichtung Israels und der Juden. „Die Stunde des Gerichts wird nicht kommen, bevor Muslime die Juden bekämpfen und töten“, heißt es in Artikel 7 der Hamas-Gründungscharta.

Es geht um die Existenz Israels

Ganz offensichtlich haben wir verlernt, scharf zu denken. Emotionale Urteile und Moralurteile, oft genug bar jeder Komplexität, treten an die Stelle rationaler Differenzierung. Es geht aber nicht nur um das Leiden und Sterben von Unschuldigen auf beiden Seiten. Dass den zivilen Opfern, ob Palästinenser oder Israelis, unsere Empathie gehört, versteht sich von selbst. Doch am Grunde des Konflikts geht es um die Existenz Israels. Die Hamas will das Judentum auslöschen. Israel will nur die Hamas auslöschen.

Indem die UN-Resolution diese Asymmetrie unterschlägt, dokumentiert sie die eklatante Gleichgültigkeit der Weltgemeinschaft. Immerhin 14 Staaten haben das erkannt und gegen den Text gestimmt, darunter die USA, Österreich, Tschechien, Ungarn und Kroatien. Deutschland nicht. Die deutsche Enthaltung ist, wie jede Enthaltung, auch ein Bekenntnis: Wir können damit leben.

Opportunistische Ausrede

Aber kann Deutschland das? Als einziges Land der Welt, das jemals die industriell organisierte Vernichtung einer ethnisch-religiösen Minderheit betrieben hat? Wie die Außenministerin die Verstrickungen der Vergangenheit bei ihrer Entscheidung übersehen konnte, ist unerklärlich.



Angeblich hat Baerbock aus Rücksicht auf die Gesprächskanäle zur arabischen Welt so gehandelt. Mit der will man es sich nicht verderben. Doch das ist eine opportunistische Ausrede. Die arabischen Eliten wissen genau (und verstehen auch), warum Deutschland an der Seite Israels steht. Stehen muss, wenn es darum geht, Israels Existenz zu verteidigen. Die arabischen Eliten teilen auch die Abscheu angesichts der Hamas-Morde; das brutal-primitive Abschlachten friedfertiger Zivilisten verstößt gegen alle Werte des Islams.

Wir helfen der Ukraine, aber nicht Israel

Annalena Baerbocks Verneigung vor dem deutsch-arabischen Dialog war nicht nur überflüssig, sondern kontraproduktiv. Sie hätte zu Deutschlands Prinzipien stehen müssen; jetzt hängt ihr das Bild der Schwäche an. Und Schwäche zählt unter Arabern nicht als Tugend.



Auch anderen bleibt die Schwäche nicht verborgen, namentlich den Israelis und den Juden in aller Welt. Sie denken an einen anderen Konflikt, eine andere Parteinahme. Hat Deutschland sich bei einer einzigen der Ukraine–Resolutionen seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 enthalten? Nein.

In Sachen Ukraine weichen wir keinen Schritt von der Seite der USA. Auch nicht, um irgendwelche Gesprächskanäle nach Russland offen zu halten. Im Gegenteil, wer einen solchen Vorschlag macht, wird umgehend als Putinversteher gecancelt. Wir riskieren die eigene Energieversorgung, schlucken die Sprengung unserer wichtigsten Gaspipelines, liefern Waffen ohne Ende und akzeptieren die kriegsbedingte Inflation. Alles, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen.



Und wenn es um Israel geht? Dann haben wir nicht einmal den Mut, Nein zu sagen.



