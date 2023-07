Ein etwas bizarrer Streit tobt gerade in Pankow und damit stellvertretend vielleicht auch für ganz Berlin. Das örtliche Bezirksamt will Spätverkaufsstellen, Spätis, künftig verbieten, Tische und Bänke vor die Tür zu stellen.

Für die einen wird damit gleich ein Kulturgut infrage gestellt, ein sozialer Ort mit akzeptablen Preisen im anonymen und immer teurer werdenden Großstadtdschungel. Die anderen wollen einfach ihre Ruhe haben vor nächtlichen Trinkern und – darum geht es nämlich auch – Wildpinklern. Zuletzt häuften sich laut dem Bezirksamt Pankow die Beschwerden von Anwohnern über Lärm, aber auch Urinlachen im näheren Umkreis von Spätis.

Das ist ein Dilemma, das nur schwer aufzulösen ist. Es prallen zwei Haltungen, Wünsche und Bedürfnisse aufeinander, die beide ihre Berechtigung haben. Was also tun? Spätis das Herausstellen von Sitzgelegenheiten verbieten? Sicher nicht. Damit würde man nicht nur in das Lebensgefühl vieler Berliner eingreifen, sondern auch in ein Geschäftsmodell der Händler. Etwa die Bedürfnisse der Anwohner nach Nachtruhe und urinfreien Hauseingängen ignorieren? Sicher nicht. Die Politik muss sich kümmern. Das gilt auch und erst recht für den schwarz-roten Senat, der doch „das Beste für Berlin“ will.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch was ist denn nun dieses „Beste für Berlin“? Eigentlich ist die Antwort gar nicht so schwierig. Sie lautet: Die Händler müssen ihre Gäste darauf hinweisen, dass nach zehn Uhr am Abend Ruhe herrschen muss. So, wie es jeder Wirt auch tun muss. Und es müssen mehr öffentliche Toiletten her – am besten natürlich kostenlos für ihre Benutzer.

Und es ist ja nicht so, dass in Sachen Klos nichts passieren würde. Auch für die Berliner Landesregierung gehören zugängliche Klos für alle „zur Daseinsvorsorge in einer lebenswerten Stadt“. So steht es auf der Internetseite der Senatsumweltverwaltung. Berlin brauche „ein breites Angebot qualitativ hochwertiger und barrierefreier öffentlicher Toiletten“. Daher sei 2016 ein Toilettenkonzept erstellt worden. Ah, ja!

Dankenswerterweise listet die Verwaltung auf der im wahrsten Sinne des Wortes wegweisenden und deshalb in dringenden Lebenslagen hilfreichen Seite die rund 420 öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet auf. Allerdings kosten die meisten dieser Örtlichkeiten eine Benutzungsgebühr. Was insofern blöd ist, als nun wirklich jeder mal müssen könnte, auch – oder erst recht – wenn das letzte Geld gerade für ein Sterni beim Späti draufgegangen ist.

Deshalb läuft seit einem Jahr ein Pilotprojekt mit entgeltfreien öffentlichen Bedürfnisanstalten. 100 Stück sind es. Acht davon befinden sich in Pankow. Das ist bei zwölf Bezirken unter dem Durchschnitt, der rechnerisch bei achteinhalb liegt.



Unter dem Durchschnitt. Das klingt nicht nur nicht gut, das ist nicht genug. Erst recht nicht in Pankow, Berlins einwohnerstärkstem Bezirk. Und es ist schon gar nicht im Süden des Bezirks genug, in Prenzlauer Berg, seit eh und je Touristen-Hotspot.

Schon lange klagen die Menschen dort genau wie in Friedrichshain, Mitte, Kreuzberg, Barcelona oder Amsterdam über das Phänomen des Overtourism: Zu viele ortsfremde und oft feierfreudige Menschen treffen auf eine Infrastruktur, die damit nicht Schritt hält. Das „Beste für Berlin“ wäre es, diesen Zustand schnell zu beenden und die Infrastruktur zu verbessern. Sonst wäre ein Verbot der Außenbestuhlung vor Spätis irgendwann die richtige Konsequenz.