Proteste in Lützerath: Diese Jugend erinnert an 1968 und 1989

Torsten Schlüter

wurde 1959 in Hennigsdorf bei Berlin geboren. An der Bauhaus-Universität Weimar machte er 1986 sein Architektur-Diplom. Seit 1988 arbeitet er als freischaffender Maler und Grafiker, seit vielen Jahren in Berlin und auf Hiddensee. In der Ausstellung „Eisern Union – bis ins Atelier“ zeigte er seine Begeisterung für den 1. FC Union Berlin.