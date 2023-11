Erdoğan in Berlin? Lasst ihn doch kommen und isoliert nicht die Türken!

Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan plant für den November einen Besuch in Deutschland. Ein Teil der deutschen Öffentlichkeit will dieses Treffen verhindern und plädiert dafür, Erdoğan wegen seiner wohlwollenden Worte gegenüber der Terrororganisation Hamas auszuladen. Das wäre ein Fehler.



Erdoğan so zu düpieren, hieße, zu signalisieren, dass aus der Vergangenheit keine Lehren gezogen wurden. Diplomatie bedeutet nicht, Positionen von einzelnen Staatsmännern öffentlich zu hinterfragen. Ja, Erdoğans Politik mag den Grundwerten Deutschlands widersprechen. Die Forderung nach einem Ende der Diplomatie mit der Türkei bedeutet jedoch auch, ein Land mit 80 Millionen Einwohnern zu bestrafen.

Die Türkei und die Spannungen mit Deutschland

Fast die Hälfte der Türkei versagt Erdoğan die Unterstützung. Sich nicht mit Erdoğan zu treffen und im Umkehrschluss die diplomatischen Kanäle zu schließen, wäre eine Eskalation, die niemandem hilft, auch den Zehntausenden in Deutschland lebenden türkischstämmigen Bürgern nicht. Will Deutschland eine soziale Spaltung und weitere Probleme mit den türkischstämmigen Menschen im Land provozieren?



Eines ist klar: Erdoğan hat aufgrund der islamischen Traditionen und wegen seiner eigenen ausgeklügelten politischen Interessen ganz andere Vorstellungen von der Hamas als Deutschlands Regierung. Er hält sie nicht für eine terroristische Organisation. Er führt offizielle Gespräche mit Hamas-Führern. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Türkei wiederum die deutsche Bundesregierung dafür kritisiert, dass sie die kurdische „PYD“ und die „FETO“ (also die „Fetullah Gulen Terror Organisation“) offiziell unterstützt. Für die Türken, mich eingeschlossen, sind das Terrororganisationen, für die Deutschen sind es demokratische Bewegungen. Trotzdem hat die Türkei die diplomatischen Beziehungen mit den Deutschen nicht beendet.

Foto: Privat Zum Autor Emin Arslan schloss sein Masterstudium in Kommunikation und Medien an der Budapest Metropolitan University ab. Er hat eine Arbeit über türkische und deutsche Medien verfasst. Aktuell arbeitet er als Redakteur für Auslandsnachrichten bei Habertürk. Er ist IJP-Stipendiat bei der Berliner Zeitung.

Erdoğan nutzt Spannungen für sich

Millionen von Menschen in der Türkei waren sich sicher, dass Erdoğan bei den Wahlen am 14. Mai 2023 mit demokratischen Mitteln gestürzt werden würde. Aber Erdoğan hat gewonnen. 48 Prozent der Türken akzeptierten diese Tatsache. So ist Demokratie. Auch die Politiker des Westens müssen dies akzeptieren.



Eines der Hauptprobleme, die ich in Deutschland beobachte, ist, dass das Land Erdoğan, der die Türkei seit 20 Jahren regiert, immer noch nicht anerkennen kann. Wir sprechen über einen Anführer, der es während seiner 20-jährigen Herrschaft immer geschafft hat, Spannungen zu seinem Vorteil zu nutzen. Der größte Zeuge dafür dürfte Deutschland sein.

Erdoğans PR-Kampagne für eine Reform

Gehen wir ein wenig in der Geschichte zurück. Erinnern wir uns an die ersten Monate des Jahres 2017. Erdoğan hatte damals beschlossen, ein Referendum über eine Verfassungsreform abzuhalten, also einen Übergang vom parlamentarischen zum präsidialen Regierungssystem. Auch in Deutschland lebende Türken hatten das Recht, an diesem Referendum teilzunehmen.



Deutschland verbot vielen Ministern von Erdoğans Partei, in Deutschland Propaganda zu machen. Daraufhin brach eine diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern aus. „Sehen Sie, Deutschland ist ein faschistisches Land. Sie sind nicht an unserem Wohlergehen interessiert.“

Erdoğan baute seinen gesamten Wahlkampf auf diesem Diskurs auf. Einige Zeitungen in Deutschland veröffentlichten Schlagzeilen auf Türkisch: „Stimmt mit Nein!“. Was geschah nach dieser diplomatischen Krise? Erdoğan erreichte beim Referendum 51,9 Prozent, so viele stimmten mit Ja. In Deutschland waren es sogar 63 Prozent der Türken, die mit Ja stimmten. Seitdem wird die Türkei von einer einzigen Person regiert. Checks und Balances gibt es nicht mehr. Die diplomatische Krise spielte Erdoğan in die Hände.



