Sie sind kein Leuchtturm, Herr Habeck. Hören Sie auf, Signale zu senden. Handeln Sie!

Die Deutschen haben vergessen, welche Kraft eine gute Rede entwickeln kann. Wie wirkungsvoll die Wahl der richtigen Worte, des treffenden Tonfalls, der passenden Stilmittel ist. Die Kunst der Rede schien nach 16 Jahren Merkel-Nuscheln vergessen. Auch ihre Gegner waren nicht viel redegewandter. Obsolet geworden schien die Redekunst zudem durch die Aufmerksamkeitslogik von Talkshows und durch Social-Media-Formate, die den Wert des Gesagten auf die Güte der Videoschnittkunst reduzierten. Doch die Urgewalt der Rede lebt. Robert Habeck hat es mit seinem Video zum Hamas-Krieg und dessen Folgen in Deutschland gerade bewiesen. Selbst seine Kritiker waren aus dem Häuschen – und das, obwohl Habeck inhaltlich nichts anderes sagte als Olaf Scholz.

Das ist befriedigend für die Zuhörer, manchen mag es inspirieren, und doch: Am Ende sind es nur Worte. Habeck bringt zwar die Formulierung der deutschen Position zur Perfektion, doch was ändert sich? Wurde, wie von Innenministerin Faeser und SPD-Parteichef Klingbeil angekündigt, Hamas-Unterstützern die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt, wurden sie festgenommen, verurteilt oder abgeschoben? Nicht dass man wüsste. Es fehlt die Tat. Und das nicht nur in diesem Fall. In deutschen Debatten ist es bei der Bewertung politischer Vorgänge in den letzten Jahren zu einer Verlagerung von der materiellen auf die symbolische Ebene gekommen.

Alles wird danach bewertet, was für ein Signal eine Äußerung sendet. Kürzungen bei Demokratie-Projekten seien ein „fatales Signal“, behauptete die Sendung Monitor im August, der Fall Lindemann sende ein „fatales Signal“, erklärte T-Online im Juni. Auch gute Signale gibt es zuhauf. Von einem „richtigen Signal eines wehrhaften Rechtsstaates“ sprach die Polizeigewerkschaft nach Razzien bei der Letzten Generation im Juni. Die Berliner Innensenatorin nannte das Verbot der radikalen Palästinenserorganisation Samidoun in dieser Woche ein „wichtiges Signal“.



Wer genau die Empfänger dieser Signale sind, ob sie die Signale so aufnehmen, wie sie ausgesendet wurden, oder ob ihre Verbreitung irgendeinen, geschweige denn den gewünschten Effekt hat, lässt sich nie ermitteln. Wer Signale sendet, muss für deren Empfang nicht geradestehen. Es geht nur um Absichten, nicht um Ergebnisse.

So lief es auch bei der jüngsten Aufregung über die Äußerungen des Kanzlers, der vom Cover des Spiegels verkündete: „Wir müssen endlich im großen Stil abschieben“. Die einen waren freudig überrascht, dass Scholz plötzlich so ein „klares Signal“ zu Abschiebungen zu senden schien. Die anderen vernahmen Anzeichen eines Rechtsrucks. Ein „wichtiges“ oder „fatales Signal“, je nachdem.

Doch einige achteten auf das entscheidende Verb. „Müssen“ hatte der Kanzler gebraucht, nicht „werden“. Scholz kündigte also gar nicht an, im großen Stile abzuschieben, sondern forderte das von einem ominösen „Wir“, das ihn wohl einschließt, aber bei dem unklar ist, ob es die Ampel, den Bundestag, ganz Deutschland oder wen auch immer umfasst. Hier sandte der Mann, der politisch die Verantwortung für das Land trägt, an sich selbst und seine Regierung wieder nur ein Signal, wo er doch eigentlich für die Umsetzung zuständig ist. Schon wenig später stellte sich heraus, dass das „Rückführungspaket“ seiner Regierung nach eigenen Berechnungen die Zahl der Abschiebungen von 12.000 auf lediglich 12.600 pro Jahr erhöhen dürfte.

Annalena Baerbock ist zuletzt für ihre Enthaltung bei der UN-Resolution gegen Israel gescholten worden. Diese Enthaltung sende ein „fatales Signal“, hieß es. Es ist nicht klar, ob die Entscheidung falsch war. Baerbock kann das nicht gut kommunizieren. Doch erinnert sei an Außenminister Guido Westerwelle, während dessen Amtszeit sich Deutschland im Sicherheitsrat bei der Frage einer Bombardierung Libyens, die Frankreich und Großbritannien wünschten, enthielt. Gescholten wurde Westerwelle, er wolle um jeden Preis außenpolitisches Profil gewinnen, hieß es über ihn. Am Ende wurde Libyens Machthaber Gaddafi vom Westen aus dem Amt gebombt, doch das Land taumelte in einen Bürgerkrieg, Millionen Migranten erreichten über seine Küsten Europa.



Wir müssen wieder anfangen, Entscheidungen nach ihren Ergebnissen zu bewerten, nicht nach ihrer Signalwirkung.