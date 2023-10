Es war lange klar, nun ist es raus: Die Galeries Lafayette, das französische Kaufhaus an der Friedrichstraße, zieht aus. Ende 2024. Also sagt Berlin: Adieu, du Konsumtempel mit dem seltsamen durchsichtigen Trichter in der Mitte, der du so viel sein solltest, nur nie bloß ein Kaufhaus: Schaufenster französischer Lebensart, Anziehungspunkt für Touristen, natürlich auch Rettungsanker der ruinierten Friedrichstraße. Jetzt geht Lafayette, zurückbleibt Tristesse. Wo, mon dieu, sollen wir jetzt unseren Käse kaufen?

Tatsächlich fällt es selbst kühnsten Optimisten schwer, sich in dem Gebäude erneut ein Warenhaus vorzustellen. Fachleute fragen sich seit 27 Jahren, was der Star-Architekt Jean Nouvel da nur in die City-Ost gestellt hat. Und dann krachten bei einem Sturm auch noch Scheiben auf die Straße! Wie sollte so ein Gebäude, in man nach langem Suchen nur wenige, aber dafür teure Waren finden konnte, nur funktionieren? In Wahrheit ähnelte doch nur der Keller mit seiner Fressmeile einem Kaufhaus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Galeries Lafayette: Schwieriges Kaufhaus an schwieriger Straße

Soweit man weiß, haben die Galeries stets allenfalls so lala funktioniert, Genaueres hörte man nicht. So blieb – und bleibt sicher – das Lafayette bis zu seinem Ende eine schwierige Immobilie in einer schwierigen Straße. Diese wurde durch den missratenen und rechtswidrig langen Verkehrsversuch einer Fahrradrennbahn mit Flanier-Flächen an den Seiten, auf denen keiner flanierte, noch schwieriger. Seit Jahren wusste man, dass die Franzosen raus wollten, die Frage war nur wann.

Diese Frage ist jetzt beantwortet. Das ist gut. Doch was kommt jetzt? Nun, zumindest vielleicht Rückenwind für eine wirklich charmante Idee. Mit der Festlegung auf die Schließung Ende 2024 eröffnet sich eine mögliche Perspektive für das Haus. Es könnte Heimstatt für die Zentral- und Landesbibliothek werden, eine Einrichtung, die in Berlin seit geschlagenen 100 Jahren entstehen soll.

Die Idee wurde vom Kultursenator Joe Chialo lanciert. Vor ein paar Wochen platzte er damit heraus und erhielt Applaus vor allem in der Kultur. Auch Städteplaner stellen sich Tausende junge Bibliotheksbesucher vor und imaginierten eine Wiederbelebung der scheintoten Friedrichstraße. Schließlich gibt es in Berlins Bezirken Vorbilder im Kleinen für so etwas. Die Anna-Seghers-Bibliothek im Linden-Center in Hohenschönhausen oder die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek im Einkaufszentrum Schloss in Steglitz beleben ihre Umgebung nachhaltig. Die Kombination kann funktionieren.

Von der ZLB im Glaspalast an der Friedrichstraße hatte mancher schon von Chialos Vorgänger Lederer gehört, aber erst der CDU-Mann ging damit nach draußen. In jene Öffentlichkeit, die ein Politiker vor allem dann braucht, wenn er in seiner eigenen Branche auf Widerstand stößt. Genau das war Joe Chialo passiert.

Joe Chialo: Kultursenator im Alleingang

Der Quereinsteiger in die Politik war in der schwarz-roten Koalition auf massiven Widerstand gestoßen. Er habe sich nicht abgesprochen, heißt es. Er wisse nicht, wie er die ZLB bezahlen wolle. Und dann sei da ja noch die Galeries Lafayette.

Galeries Lafayette: Die beleidigten Leberwürste der Politik

Zumindest dies hat sich mit der Auszugserklärung der Pariser erledigt. Streicht man dann die Beleidigte-Leberwurst-Haltung der Nichtinformierten in beiden Regierungsparteien, bleibt als Hürde das Geld. Diese Hürde ist tatsächlich haushoch, und der Senator hat noch nicht erklärt, wie er sie nehmen will.

Das Haus an der Friedrichstraße gehört dem weltweit agierenden Immobilienunternehmen Tishman Speyer. Solche auf Gewinnmaximierung getrimmten Investoren sind im von Wohnungsnot geplagten Berlin schlecht beleumundet. Für den Nouvel-Bau rufen die Amerikaner 590 Millionen Euro auf, zu bezahlen von Berlins Steuerzahlern. Hinzu käme eine dreistellige Millionen-Summe für den Umbau. Das wären mindestens 700 Millionen Euro.

Das ICC beim Tag des offenen Denkmals im September Emmanuele Contini

Da verwundert es nicht, dass sich vor allem Chialos Koalitionspartner von der SPD einen ganz anderen Standort für die ZLB vorstellen können. Für das ICC, seit fast zehn Jahren leer stehende Städtebau-Ikone im Berliner Westen, wird dringend eine Zukunft gesucht.



Die Kulturleute schütteln sich schon beim Gedanken an das ICC: zu verwinkelt, zu messemäßig, zu schadstoffbelastet und deshalb teuer umzubauen, zu schlecht angebunden, zu dezentral, zu uncool!



Zumindest die Debatte ist durch das Au revoir aus Paris neu eröffnet. Wir sollten sie führen.