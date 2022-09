Vielfältiger denn je – doch die Truss-Regierung ist gefährlich realitätsfremd

Letzten Mittwoch beging Liz Truss zum ersten Mal eine britische Parlamentstradition. Um 12 Uhr stellte sie sich den Fragen – den sogenannten Prime Minister’s Questions – ihrer Parteikollegen sowie der Opposition. Die erste Frage war eine ganz leichte – und kam von einem bekannten Gesicht: Die ehemalige Premierministerin Theresa May gratulierte Truss, dass sie die dritte Frau auf dem Posten des britischen Premierministers geworden ist – nach ihr selbst und natürlich Margaret Thatcher. Und sie frage sich, so May, warum eigentlich alle Regierungschefinnen konservativ waren – und die Labourpartei noch keine weibliche Vorsitzende hervorgebracht hat? Truss’ Tories brüllten und gackerten. Oppositionsführer Kier Starmer rang sich auch ein Lächeln ab, aber er schien doch einigermaßen verunsichert zu sein.

Selbst Truss hatte keine gute Antwort auf die Frage – zumal ein anderer Umstand noch viel bemerkenswerter ist: Unter den drei hochrangigsten Positionen in ihrem Kabinett – an den Spitzen der Innen- und Außenministerien sowie des Finanzressorts – ist von dem bekannten Schreckgespenst, dem alten weißen Mann, nichts zu sehen. Die neuen Inhaber und die neue Inhaberin dieser Positionen – Suella Braverman, James Cleverly und Kwasi Kwarteng – sind allesamt Einwandererkinder; die Eltern stammen aus Indien, Sierra Leone und Ghana.

Damit spiegelt das Kabinett die Vielfalt Großbritanniens ziemlich gut wider: 22 Prozent der Minister stammen nun aus einer ethnischen Minderheit, verglichen mit 14,4 Prozent der britischen Bevölkerung selbst. Es ist das vielfältigste Kabinett des Vereinigten Königreichs überhaupt – und das ist sicherlich eine erfreuliche Nachricht.

Klassenzugehörigkeit spaltet Großbritannien wie sonst nichts

Was allerdings nicht heißt, dass sich Großbritannien entspannt auf die Schulter klopfen kann, weil es sein „Diversity“-Problem jetzt offiziell gelöst hat. Denn 68 Prozent der Minister im ersten Truss-Kabinett wurden in Privatschulen ausgebildet oder studierten an den Elite-Universitäten in Oxford oder Cambridge. Nur unter Thatcher (91 Prozent im Jahr 1979) und John Major (71 Prozent im Jahr 1992) war dieser Anteil höher. Hingegen genossen gerade mal sieben Prozent der britischen Bevölkerung einen solch privilegierten Werdegang. Es ist eine bittere Ironie, dass Truss in ihrer ersten Rede als Premierministerin ankündigte, sie wolle Großbritannien zu einer „Aspiration Nation“ machen. Dabei bleibt die Klassenzugehörigkeit der letzte große Spalter des Landes, der alles untergräbt – und Truss’ Kabinett wird wohl nichts tun, um das zu ändern.

Warum ist das so ein großes Problem? Denn wie Jarvis Cocker 1996 in dem Britpop-Hit „Common People“ sang: „You’ll never live like common people, you’ll never do whatever common people do.“ Das heißt: Die Tories haben schon wieder eine Regierung gebildet, der die Lebenswirklichkeit der einfachen Leute in Großbritannien völlig fremd ist. Und gerade jetzt ist das gefährlich – mit 8,8 Prozent ist die Inflation in Großbritannien sogar höher als in Deutschland; britische Wohlfahrtsverbände warnen bereits, dass im kommenden Winter Millionen von Eltern ihre Kinder nicht mehr ernähren können werden und ältere Menschen in ihren Wohnungen erfrieren könnten.

Truss will die Krise mit Steuersenkungen bekämpfen, von denen die Reichsten weit mehr profitieren werden als die Ärmsten. Als sie vor Wochenfrist im BBC-Fernsehen gefragt wurde, ob sie das für gerecht halte, antwortete sie mit einem klaren „Ja“. Ihre Antwort auf diese Frage sagt viel mehr darüber aus, was man von der Regierung Truss erwarten kann, als selbst Theresa May lieb sein kann.