Als nächstes Schwarz-Grün? Die Berliner Grünen und ihre größten Baustellen

Alles unstrittig? Oder täuscht das? Parteitag am 3. Juni in Berlin

Alles unstrittig? Oder täuscht das? Parteitag am 3. Juni in Berlin Monika Skolimowska/dpa

Woran erkennt man eine Partei auf der Abbiegespur? Steht eine Richtungsänderung schon bevor, wenn noch alles ruhig wirkt, aber schon zerknirscht und problembewußt? Oder muss der Sturm sich erst entfesseln? Müssen die Probleme erst alle auf den Tisch?

Die Berliner Grünen machen gerade einen derart ruhigen Eindruck, dass allein das schon beunruhigend wirkt. Ja, die Wahlergebnisse sind einigermaßen stabil, die Verluste nur geringfügig. Bei der Wiederholungswahl im Februar kam das zweitbeste Ergebnis jemals heraus. Das betont zum Beispiel die Fraktionschefin Bettina Jarasch, wenn man sie fragt.

Diese Sichtweise gelingt allerdings nur, wenn man ausblendet, dass die Grünen nach sechseinhalb Jahren Senatsbeteiligung aus der Regierung geflogen sind.

Und trotzdem konnte man auf der Delegiertenversammlung der Grünen am Wochenende eine geschlossene Partei beobachten. Viel Applaus, Buhrufe nur ein einziges Mal, als eine Delegierte aus Mitte, die Straßenblockaden der Klimaaktivisten der Letzten Generation kritisierte und sie „passive Gewalt“ nannte. Aber dann schlossen sich die Reihen gleich wieder, die Partei solidarisierte sich mit den Aktivisten und lehnte eine Vorverurteilung als kriminelle Vereinigung ab.

Trügerische Ruhe bei den Grünen in Berlin

Es ist allerdings eine trügerische Ruhe, die sich einem hier darbietet. Die Berliner Grünen haben einen ganzen Sack voller Probleme und müssen einige strategische Entscheidungen treffen. Manche Schwierigkeiten teilen sie mit den Parteikollegen im Bund, andere haben sie exklusiv.

Den allermeisten scheint das auch bewusst zu sein, allen voran Parteichefin Susanne Mertens, die am Sonnabend ihre Nachdenklichkeit auf die Bühne brachte. Corona, Krieg, Energiekrise, Inflation und jetzt realisierten Menschen auch noch, dass notwendige Veränderungsprozesse sie selbst miteinschließen. Mertens nannte andere Parteien zwar verantwortungslos, weil sie Menschen Sand in die Augen streuten und behaupteten, der Klimaschutz werde die Bürger nichts kosten. Aber die Grünen hätten eben auch nicht genau genug zugehört und nicht klar signalisiert, ob und wie sie den Menschen helfen wollen. Diese Fehleranalyse lässt sich auf die Bundespartei übertragen.

In Berlin hat die Partei aber noch ganz andere Probleme. Die SPD wird nach dem abrupten Wechsel in Kai Wegners Senat nicht mehr als Wunschpartner gesehen. Was allerdings soll dann werden? Auf Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz ist die Partei gar nicht vorbereitet, wie sich an einigen eher fragenden Wortmeldungen ablesen ließ.

Die zweite große Berliner Baustelle ist die Eroberung des schwarzen Rands der Stadt, wo die CDU dominiert. Geradezu hilflos luden Delegierte aus Spandau Parteifreunde ein, sich mal anzusehen, dass dort keinesfalls hauptsächlich SUV gefahren werde, sondern Menschen mit dem Bus im Stau stünden. Wenn die Partei aber mehrheitlich die Außenbezirke gar nicht kennt, wie sollen dann die Bürger dort jemals ein besseres Verhältnis zu den Grünen entwickeln?

Es fehlt der Partei an Klarheit. Und dies betrifft nicht nur ihre Kommunikation. Es steht echte Arbeit bevor. Einen Trost gibt es allerdings: Die Konkurrenz von CDU und SPD hat ähnlich große Probleme. Es sind nur andere.