Neues Staatsbürgerschaftsrecht: Zuwanderer sind keine Bedrohung

Bei der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts, so wie es in der vergangenen Woche vorgestellt worden ist, hatte man auf der rechten Seite eigentlich mit einem Gewitter gerechnet. Erstaunlicherweise ist ein Donnern und Blitzen aber ausgeblieben. Der Ärger kommt sehr zahm daher, eher wie ein Landregen.

Von völlig falschen Signalen spricht zum Beispiel die Unions-Fraktionsvize Andrea Lindholz. Priorität müsse vielmehr die Reduzierung der illegalen Zuwanderung sein, verlangte sie. Die AfD wurde da schon deutlicher. Sie warf der Regierung vor, die deutsche Staatsbürgerschaft zu verschleudern. Mit solchen Tönen hatte sonst ja immer die Union versucht, sich zu profilieren.

Noch im Herbst kritisierte der Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei, die Regierung biete die tolle deutsche Staatsbürgerschaft wie Ramschware an. Das wiederholte jetzt nur noch der ewig polternde Alexander Dobrindt von der CSU. Irgendwie ist die Luft raus. Richtig abgearbeitet haben sich die Konservativen an dem Vorhaben der Ampel nicht. In Anbetracht von AfD-Umfragehoch und bevorstehenden Wahlen ist die aktuelle Zurückhaltung durchaus bemerkenswert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Regierungslager sieht es selbstverständlich ganz anders aus. Die Worte, die da gefallen sind, lauten „endlich“, „ein Bekenntnis zu einem modernen Deutschland“, „Fortschritt“ und „Anreiz“ – auch wenn der Entwurf manchen, wie zum Beispiel der Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes, Ferda Ataman, nicht weit genug geht. Sie kritisierte, dass die Pläne den Nachweis eines gesicherten Lebensunterhaltes vorsehen. Nicht alle Menschen könnten diese Anforderung erfüllen.

Ohne alle Probleme, die es mit Zuwanderung gibt, vom Tisch wischen zu wollen: Ein „Endlich“ ist bei der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts wirklich angebracht, sogar mit Ausrufezeichen. Konservative Prägung hat dafür gesorgt, dass Regularien und Lebenswirklichkeit in Deutschland immer weiter auseinandergefallen sind. Mit einem Gesetzentwurf, der vorsieht, doppelte Staatsbürgerschaften anzuerkennen und eine Einbürgerung schon nach fünf Jahren zu ermöglichen, erleichtert der Staat Menschen den Alltag, die bereits dauerhaft hier leben und gibt ihnen Mitbestimmungsrechte und ein Zugehörigkeitsgefühl.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser: „Später Dank“

Das gilt insbesondere für die sogenannte Gastarbeitergeneration und die Vertragsarbeiter. Die Erwartungshaltung, diese Menschen mögen nach dem Erledigen der Arbeit, für die sie einst gekommen waren, wieder verschwinden und dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind, hat sich im Kern nie geändert. Es hinterlässt einen schalen Geschmack, wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) den Verzicht auf Einbürgerungs- und Sprachtests für diese Menschen, die angelockt wurden, zumeist über Jahrzehnte in der deutschen Industrie beschäftigt waren und einen nicht unerheblichen Beitrag zum heutigen Wohlstand geleistet haben, als „späten Dank“ bezeichnet. Das Versagen bei der Integration dieser Menschen lässt sich nicht rückwirkend ungeschehen machen. In der Zukunft sollte sich so etwas aber nicht wiederholen – vor allem aus moralischen Gründen.

Aber auch ganz eigennützig betrachtet, verbietet sich ein derartiger Umgang. Der Satz „Wir brauchen dringend Fachkräfte“, ist bereits eine Binse. Trotzdem ist er wahr. Aber warum in aller Welt sollten gut ausgebildete Spezialisten ausgerechnet nach Deutschland kommen, wenn sie sich doch die Stellen auch woanders aussuchen können? Wo die Staatsbürgerschaft nach einigen, wenigen Jahren selbstverständlich dazu gehört – auch für die miteingereiste Familie. Wo mit einer Geschichte als Einwanderungsland geworben werden kann, wie in Kanada oder den USA.

Denn leider ist auch dies wahr: Deutschland wird nicht nur aus historischen Gründen in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit im Ausland sehr genau beobachtet. Der Ruf einer Willkommenskultur eilt unserem Land, anders als es oft dargestellt wird, nicht voraus. Und das ist ja kein Wunder. Denn es gibt sie oft nur auf dem Papier, der Rest ist eher Wunsch als Wirklichkeit.

Nach wie vor gibt es unzählige bürokratische Hemmnisse. An den Universitäten, die versuchen, interessante Wissenschaftler für Forschung und Lehre anzulocken, singen sie ein Lied davon. Darüber hinaus ist der Gedanke, mehr Menschen ins Land zu holen, in der Gesellschaft vielen nicht nur fremd. Sie lehnen es ab. Das allerdings hat man mittlerweile auch im Ausland gemerkt.



Eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts kann nur ein Schritt sein, ein weiterer wäre ein Abbau von Bürokratie. Den wichtigsten müssten aber die Deutschen selbst gehen. Sie müssten ihre Einstellung ändern und Zuwanderer nicht mehr länger vor allem als Bedrohung wahrnehmen. Das ist sicherlich der schwerste Schritt.