Es läuft für die AfD. Gerade hat ihr Landratskandidat im thüringischen Sonneberg mit fast 47 Prozent das Mandat nur knapp verfehlt. In Sachsen liegt die Partei nach Umfragen mit 32 Prozent auf dem ersten Platz, ebenso in Thüringen (30 Prozent). In den anderen Ost-Bundesländern sieht es nicht viel besser aus. Im Bund steht man gleichauf mit der SPD bei 18 Prozent. Trotzdem: Die Aufregung hält sich in Grenzen.

In Sonneberg kann der Kandidat von der CDU nur mithilfe eines denkwürdigen Bündnisses gewinnen, das Kräfte mobilisiert, die die Schwarzen sonst zur Weißglut treiben: Grüne und Linke. In Sonneberg sammelte die grüne Kandidatin übrigens 4,4 Prozent ein – und zwar mit Unterstützung der Linken. Wird es der CDUler ertragen, von rot-grünen Socken gewählt zu sein? Noch skurriler erscheint die Lage, weil ein Landrat rein gar nichts mit den Gründen zu tun hat, warum die Leute im links regierten Bundesland Thüringen rechtsextrem wählen: Migrationspolitik, massiver Ärger über die Heizungspläne …

Während die AfD jubelt, führte die Linke-Spitze am Wochenende einen weiteren Teil ihrer Partei-Endzeitserie auf: Zerstritten kennt man sie seit langem, aber nun arbeiten sie direkt an der Selbstauflösung. An der Parteibasis im Osten, wo sie einst mit solider Kommunalpolitik ihre Daseinsberechtigung bewies, rutscht sie Land um Land an die Zehn-Prozent-Grenze und darunter, im Bundestag ist sie nur noch wegen einer Sonderregelung für Kleinparteien vertreten. Im Wahlkreis von Sahra Wagenknecht holte die Linke bei der jüngsten Bundestagswahl 3,7 Prozent.

Ganz oben rangiert die Talkshow-Queen allerdings auf der Liste der Bestverdienenden im Bundestag: Buch- und Redehonorare brachten ihr im abgelaufenen Jahr 750.000 Euro an Nebenverdiensten ein – nur kein Neid! Sie verdient ihr Geld dank eigener Leistung, nicht durch kapitalistische Ausbeutung. Andererseits fand sie keine Zeit mehr für die Arbeit im Bundestag. Sie brauchte das Mandat nurmehr für die Pflege der Marke Wagenknecht.

Manche fragen: Was ist die Linke ohne Sahra Wagenknecht? Eine Antwort: dasselbe wie mit Sahra Wagenknecht. Ein von unendlichen und unzähligen Zänkereien, politischen wie persönlichen Intrigen ausgehöhltes Konstrukt, von identitätspolitischen, auf Nischen konzentrierte Debatten in gesellschaftliche Randlagen manövriert. Nach dem Wahldesaster 2021 war ein radikaler Neuanfang angekündigt. Daraus wurde nichts.

Am Wochenende forderte der Linke-Vorstand einstimmig die einstige Frontfrau und Fraktionschefin auf, ihr Mandat zurückzugeben (Fraktions-Co-Chefin Amira Mohamed Ali widersprach umgehend). Der Vorstand sagt: „Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht.“ Da könnte er recht haben – aber anders als gemeint.

Letzter Schubser durch Wagenknecht-Partei

Natürlich schadet der Linken das Gemunkel über eine Wagenknecht-Partei, aber diese (sollte sie je zustande kommen) wäre gewiss nicht die Ursache für den Niedergang. Allenfalls der letzte Schubser ins Nichts.

Angeblich würden 24 Prozent die imaginierte Pop-Politikerin-Partei wählen, als Alternative zur Linken wie auch zur AfD – das wäre eine neue Option, Protest zu wählen. Das Umfrageergebnis klingt interessant, doch es ist praktisch bedeutungslos: hätte, wäre, wenn. Bislang ist keinerlei Kontur eines solchen Gebildes zu erkennen, keine überzeugende Mannschaft, keinerlei Lust auf Basisarbeit, kein plausibles Programm außer dem Namen Wagenknecht. Der signalisiert allerdings anschlussfähige Thesen: Keine Waffen für die Ukraine! Restriktivere Flüchtlingspolitik! Corona-Impfung, eine Teufelei!

Alternative zur Alternative für Deutschland

Es wäre nichts Neues, wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlentscheidung losgelöst davon treffen, ob die Versprechen der jeweiligen Partei tatsächlich ihren Interessen entsprechen, also: realistischen Lösungen in einer Mehrfachkrise. Die aktuelle Hochstimmung für die AfD stützt diese Vermutung. Ernsthafte Vorschläge der AfD zur Milderung des Klimawandels? Nichts gehört.

Gut möglich wäre, dass eine Wagenknecht-Partei als Alternative zur AfD eine Rolle spielen und eine beträchtliche Zahl von Wählern von den Rechtsextremen abziehen könnte. Ein solcher Effekt wäre begrüßenswert, aber vermutlich nicht nachhaltig. Beide Gruppierungen müssten im Ostdeutschen fischen – das Terrain, das die Linke vor Jahren zugunsten ihres Ritts in den Westen aufgab und damit ihre historische Mission nach der deutschen Einheit, Ostdeutschland eine starke Stimme zu geben, nicht erfüllt hat. Sie fehlt.