Soziales Pflichtjahr: Die CDU spielt Pippi Langstrumpf!

Auf ihrem Parteitag in Hannover beschließt die Union, dass junge Menschen ein Jahr für die Gesellschaft arbeiten sollen. Weil es ihnen guttut. Was für eine Anmaßung!

Carsten Linnemann ist stellvertretender CDU-Vorsitzender und federführend in der Grundwertekommission der Partei. Er ist überzeugt, dass auch die Jugendlichen das Pflichtjahr gut finden werden.

Wie ironisch: Da erklärt Friedrich Merz bei jeder Gelegenheit, dass Deutschland nicht Bullerbü ist – doch seine Partei spielt auf dem Parteitag Pippi Langstrumpf. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Bei der CDU sieht das so aus: Man verabschiedet ein verpflichtendes Dienstjahr für alle ab 18 Jahren – weil es ihnen guttun wird.

Wer erst mal ein Jahr in einer sozialen Einrichtung, bei der Bundeswehr, im Rettungsdienst oder im Naturschutz mitgearbeitet hat, sieht sein Vaterland mit ganz neuen Augen und will sich dann auch später viel mehr einbringen, glaubt die Partei. Und so wird der Zwangsdienst auch gleich noch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland stärken. Man ist sich sicher, dass die Jugendlichen das genauso positiv sehen, wenn man sie erstmal vom Computer oder dem Handy weggelotst hat. Die Konservativen haben wirklich noch Träume.

Träume aber haben selten etwas mit der Realität zu tun. Das ist auch in diesem Fall so. Schätzungsweise 700.000 Zwangsverpflichtete müssten jedes Jahr in sozialen Einrichtungen untergebracht werden. Derzeit sind es rund 80.000 junge Leute, die ein freiwilliges soziales Jahr ableisten. Wo sollen die anderen Stellen herkommen? Klar brauchen Pflege- und Rettungsdienste dringend Personal – aber ausgebildete Fachkräfte, keine Teenager, die mit eher geringer Motivation antreten.

Selbst die Bundeswehr winkt ab und wünscht sich keinesfalls die alte Wehrpflicht zurück. Wir erinnern uns, diese Wehrpflicht wurde aus Gründen der Gerechtigkeit abgeschafft, weil man längst nicht mehr alle jungen Männer, für die sie galt, in den Kasernen brauchte. Entweder alle oder keinen hieß es damals – mit dem Ergebnis: Dann lieber keinen.

Jetzt will die CDU die Rolle rückwärts, vor allem um ihr eigenes konservatives Profil zu schärfen. Die Befürworter, es waren meistens Männer, argumentierten, dass die Entscheidung ja erst eine jahrelange Entwicklung einleitet. Das stimmt: Für die Dienstpflicht müsste das Grundgesetz geändert werden. Aber selbst, wenn die Union in absehbarer Zeit wieder an einer Regierung im Bund beteiligt sein sollte – eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament ist völlig illusorisch. Die braucht man aber für eine Verfassungsänderung.

Mit der Entscheidung für das Dienstjahr sendet die CDU aber auch sehr widersprüchliche Signale von ihrem Parteitag. Bei jeder Gelegenheit betonten die Delegierten, dass die CDU eine Freiheitspartei sei, die das Recht des Individuums an erster Stelle stellt. Die Wortmeldungen, in denen es hieß, man könne Erwachsenen nicht vorschreiben, wie sie zu leben haben, wurden mit dem größten Beifall bedacht. Das galt aber nur bei Themen wie Gendersprache oder auch der Frauenquote. Letztere wurde zwar beschlossen, aber nur auf befristete Zeit und eher in einer Lightversion.

Junge Erwachsene müssen sich die Freiheit aber erst verdienen. Deswegen verordnet man zu ihrem eigenen Nutzen erst mal gemeinnützige Arbeit, damit sie nach dem Abi nicht nur rumfaulenzen. Viele Befürworter der Dienstpflicht machten darauf aufmerksam, dass diese schöne Möglichkeit auch Kindern aus sozial schwachen Familien zur Verfügung stehen soll. Die wüssten beim Freiwilligenmodell ja gar nicht, was es alles gebe und gingen somit leer aus. Hat von der Union schon mal jemand daran gedacht, dass ein Niedrigverdiener-Jahr mehr gerade für diese Klientel besonders unattraktiv ist?

Besonders zynisch macht sich der Vorschlag aus, den Pflichtdienst mit Rentenpunkten zu versüßen. Als ob die nächste Generation noch mit einer ordentlichen Rente rechnet! Die CDU sollte aus ihren Träumen erwachen und vielleicht erst mal ein faires Rentenmodell erarbeiten. Dann könnte es auch wieder mit der Jugend klappen.