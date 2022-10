Das Unglück von Itaewon erzählt auch von zu schnellem Wachstum und laxen Kontrollen

Zahlreiche überwiegend junge Menschen, die in Seoul Halloween feierten, wurden getötet, als sie in eine enge Gasse stürzten.

Noch vor einer Woche bin ich durch genau diese Straße in Itaewon gelaufen, diese Gasse, die hinter dem Hamilton-Hotel verläuft. Sie ist ungefähr so lang wie die Simon-Dach-Straße in Berlin. Links und rechts liegen dort in Seoul Bars mit Namen wie Prost, Nerd und Berlin PingPong Bar. Aus Off the Record kommt laute Musik, direkt nebenan aus Thursday Party ebenfalls. Alle hier sind be- oder angetrunken. Ich habe nie so viele torkelnde Frauen auf Stöckelschuhen oder Männer in Anzügen auf dem Asphalt schlafend gesehen wie auf dieser Straße in Seoul.

So ungefähr muss es auch an diesem Wochenende gewesen sein, nur eben mit sehr viel mehr Menschen. So vielen Menschen, dass die Polizisten der Wache gleich neben der Bar Thursday Party offenbar überfordert waren. Möglich ist auch, dass die Stadt nicht ausreichend vorbereitet war auf den Ansturm oder dass doch illegale Drogen bei so vielen Menschen einen Herzstillstand verursacht haben. Eines ist an diesem Sonntag nur Stunden nach dem Unglück klar: 151 Menschen könnten noch leben, wenn sie Halloween in diesem Jahr woanders gefeiert hätten.

Auch ich habe schon Halloween auf dieser Straße gefeiert, im Jahr 2014. Eine Freundin hatte sich Katzenohren aufgesetzt und ich hatte mich als Pirat geschminkt. Wir gingen damals in verschiedene Clubs, von Queens zu Kings zu Soho und Always Homme. Wir bekamen langsam das, was Heinz Strunk in seinem Roman „Der goldene Handschuh“ einen „Schmiersuff“ nennt. Irgendwann versuchte ich, für meine Freundin ein Taxi zu bekommen, erfolglos. Wir setzten uns an den Straßenrand und warteten auf die erste U-Bahn. Rund 20.000 Besucher waren es damals im Jahr 2014 für das Halloween-Straßenfest.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wollten dieses Jahr besonders viele zu diesem Fest, Schätzungen gehen von 100.000 Menschen aus, die in den kleinen Straßen feiern wollten. Es heißt, jemand sei gestolpert und habe andere mit sich gerissen. Doch ganz egal, wie das Unglück letztlich passierte: Die Bilder, die am Sonntag in sozialen Netzwerken kursieren, sind verstörend. Dutzende Menschen liegen leblos auf der Straße.

Die Verantwortlichen in Südkorea müssen sich fragen lassen, wie erneut eine Katastrophe von diesem Ausmaß passieren konnte. Erst 2014 sank eine Fähre vor der Halbinsel, weil sie falsch beladen worden war. Mehr als 300 Menschen starben, auch weil der Kapitän ihnen riet, doch in ihren Kabinen zu bleiben. Im selben Jahr rasten in Seoul zwei U-Bahn-Züge ineinander – 240 Verletzte. Im Jahr 1995 stürzte ein Kaufhaus in Seoul ein und begrub 500 Menschen unter sich. Nur ein Jahr zuvor stürzte eine Brücke über den Han-Fluss im Berufsverkehr ein: 32 Tote.

Diese Vorfälle sind nicht isoliert zu betrachten. All diese Unglücke zeugen auch von einer Mentalität und einer Gesellschaft, die sich zu wenig um Details und zu sehr um Wachstum kümmert. „Palli-palli“ lautet eine bekannte koreanische Redewendung, auf Deutsch „schnell-schnell“. In diesem Fall wuchs den Veranstaltern ein Straßenfest über den Kopf. Eine Koordination vor dem Beginn des Straßenfests wird es nicht gegeben haben. Augenzeugen berichten von wenig Polizeipräsenz, anders als bei früheren Festen.

Immer mehr Menschen wurden angezogen von dem Versprechen der großen unvergesslichen Nacht in einem der berühmtesten Viertel. Itaewon ist ein Stadtteil, der in Südkorea ungefähr so bekannt ist wie St. Pauli in Deutschland. Jahrzehntelang war direkt neben Itaewon die Militärbasis der Amerikaner und so entwickelte sich Itaewon zum Hub für ausgelassene Nächte. Inzwischen sind die meisten Soldaten weggezogen. Geblieben sind die Clubs und der Lärmpegel rund um die U-Bahn-Station „Itaewon“.

Wie ein derart dicht besiedeltes Gebiet zu einer Falle werden kann, das wollten die Planer offenbar nicht wahrhaben. In den kommenden Wochen werden wir viele Entschuldigungen hören, vielleicht wird sich ein Bürgermeister tief verbeugen, wie das in Ostasien üblich ist. Das Viertel aber, in dem ich eineinhalb Jahre wohnte, wird nie wieder dasselbe sein.