Tempelhofer Feld: Berlin ist die Hauptstadt der Nein-Sager

Die Odyssee am Roten Rathaus: Wer am vergangenen Dienstagmorgen Zeit hatte, um die Innenstadt zu besuchen, konnte ein bizarres Schauspiel beobachten. Aktivisten der Initiative „100% Tempelhofer Feld“ bauten auf dem Vorplatz des Berliner Regierungssitzes ein Trojanisches Pferd auf. Die Warnung der Aktivisten: Der sinistre Senat aus CDU und SPD versündigt sich am Tempelhof-Gesetz, das eine Bebauung des stillgelegten Flughafens Tempelhof bisher ausschließt. Die geplante Gesetzesänderung zur Flüchtlingsunterbringung in Tempelhof sei ein Trojanisches Pferd.



Um im Bild zu bleiben: Sobald die Berliner Stadtgesellschaft die Tore herunterlässt, und das Danaergeschenk in Empfang genommen wurde, springen über Nacht blutrünstige Investoren aus dem Bauch des Pferdes und legen die Stadt in Schutt und Asche beziehungsweise Beton.

Die Initiative bedient sich hier einer bemerkenswerten Symbolik: Die Berliner Stadtgesellschaft darf ihre wehrhaften Mauern nicht öffnen, sonst droht sie einer List aus Politik und Bauwirtschaft zu erliegen, die die Flüchtlingskrise nutzt, um die Stadt zu zerstören. Diese Rhetorik erinnert sicher nicht nur zufällig an das rechte Gerede von einer „Festung Europa“, die von einer Migrantenwelle erstürmt wird.



Und überhaupt: Was ist das für eine Vorstellung von Politik? Wer dem Senat unterstellt, ein Komplott gegen die Stadt zu schmieden, sollte dafür bessere Belege haben. Im Gegensatz zu einer Aktivbürger-Initiative muss sich der Berliner Senat alle fünf Jahre demokratisch legitimieren lassen – wenn der Wahlsonntag auf einen Marathon-Lauf fällt, sogar noch öfter.

Tatsächlich plant der Senat, das Tempelhofer Feld verstärkt für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Die bisherigen Kapazitäten reichen nicht aus, und die Berliner Flüchtlingsunterkünfte platzen aus allen Nähten. Die Zahl der in Berlin angekommenen Asylsuchenden ist im ersten Halbjahr um über 50 Prozent gestiegen. Bis Ende Juni wurden 7473 neue Flüchtlinge registriert, im Vorjahreszeitraum waren es noch 4864. Die Änderung des Tempelhofgesetzes soll temporäre Zweckbauten ermöglichen, die dann über das Jahr 2025 hinaus genutzt werden würden. Bereits 2016 hatte der Senat das Gesetz geändert, um eine Großunterkunft für Geflüchtete zu ermöglichen. Das bestehende Containerdorf wird seit 2019 baurechtlich geduldet.

Ohne Gesetzesänderung läuft diese Duldung 2025 aus. Man muss nicht über die Gabe der Kassandra verfügen, um zu erahnen, dass das Flüchtlingsproblem bis dahin nicht gelöst ist. Berlin wird Flüchtlinge weiterhin in Containerdörfern unterbringen müssen – auch auf dem Tempelhofer Feld.



Während der Senat seine Erwägungsgründe nachvollziehbar erklärt, liest sich die Presse-Mitteilung der Feld-Aktivisten wie ein verschwörungstheoretisches Pamphlet. Dort heißt es: „Ist die Debatte um die Flüchtlingsunterkünfte vielleicht nur eine Nebelkerze? Könnte es sein, dass der Gesetzentwurf ganz andere Ziele verfolgt?“ Ein Sprecher der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ sekundiert: „Wenn es dem Senat um das Wohl der Geflüchteten gehen würde, dann würde er sich um dezentrale und langfristige Lösungen kümmern.“

Der Wunsch nach „langfristigen und dezentralen“ Lösungen in Berlin mutet geradezu komisch an. Sprechen wir über dieselbe Stadt? Es gibt keinen einzigen Rübenacker innerhalb der Berliner Stadtgrenze, der nicht zur „Grünen Lunge“ umgelogen wird, um den Beginn dringender Bauprojekte auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben.

So protestierten Bürger unlängst gegen den geplanten S-Bahn-Anschluss der Siemensstadt. Ihre Sorge galt weniger den Verkehrsproblemen der wachsenden Metropole, sondern vornehmlich den auf dem vermoderten Bahngelände mittlerweile durch Zufall beheimateten Kaninchen. Proteste wie diese stehen symptomatisch für ein Phänomen, für das im angelsächsischen Raum das Akronym „NIMBY“ gefunden wurde (Not In My Backyard, etwa: Nicht in meiner Nachbarschaft). NIMBYtum zeichnet sich vor allem dadurch aus, vordergründig bestimmte Infrastruktur- oder Bauprojekte zu befürworten, aber tausend Gründe dafür zu finden, warum diese bitteschön nicht in der eigenen Umgebung realisiert werden sollen.

Während das Votum gegen die Bebauung des Tempelhofer Felds in Berlin von 2014 möglicherweise eine berechtigte Klatsche für einen Senat bildete, der es versäumt hat, seine städtebaulichen Ambitionen ordentlich zu planen und zu erklären, war die Phalanx an Argumenten gegen die Bebauung schon damals abenteuerlich: Wohngebäude am Rande des Tempelhofer Felds würden die Schönheit der Landschaft stören und das Gebiet seiner Erholungsfunktion und kulturhistorischen Bedeutung berauben – ganz schön viel Ehre für einen stillgelegten, ehemaligen Nazi-Flughafen. Während Neuberliner keine Wohnung finden und Altberliner sich vor steigenden Mieten und Eigenbedarfskündigungen fürchten, hält ein kleiner, saturierter Teil der Stadtgesellschaft das Recht, auf einem früheren Rollfeld zu grillen und Inlineskating zu betreiben, für sakrosankt.



Dabei treffen Bürgerinitiativen, die versuchen, parlamentarische Entscheidungsfindung durch Volksentscheide auszuhöhlen, zunehmend auf Widerstand. Das mussten zuletzt die Organisatoren der Initiative „Berlin 2030 Klimaneutral“ feststellen – das notwendige Quorum von 25 Prozent aller Stimmberechtigten wurde deutlich verfehlt. Die unbequeme Wahrheit: Die Welt vor den Berliner Stadtmauern hat sich seit 2014 drastisch verändert. Wer heute gegen minimale Änderungen des Baurechts auf dem Tempelhofer Feld polemisiert, verkennt den Ernst unserer Zeit und hat sich als Gesprächspartner über die Zukunft Berlins endgültig verabschiedet.