Ein Herz für Moskau: Will Papst Franziskus die Russen nicht verärgern? 

Der Krieg in der Ukraine hat jede Nation, jede Organisation, jede Regierung – ja, jeden Einzelnen von uns vor die Wahl gestellt: Steht man auf der Seite einer diktatorisch agierenden russischen Regierung, die versucht, die Ukraine gewaltsam auf ihrem Weg hin zu mehr nationaler Demokratie und mehr Partizipation an einem demokratischen Europa aufzuhalten, oder auf der Seite der bedrohten und angegriffenen Ukrainer. Nach über sechs Monaten Angriffskrieg haben sich fast alle (west-)europäischen Staaten längst eindeutig positioniert.

Papst Franziskus indes hat im Laufe der ersten sechs Kriegsmonate nicht zu einer klaren Meinung gefunden. Gerade in den Sommermonaten hatte das katholische Kirchenoberhaupt gar mit mehreren relativierenden Aussagen über den Krieg auch innerhalb der katholischen Gemeinde lauten Widerspruch hervorgerufen. Nicht zuletzt seine Entscheidung im April, trotz einer Einladung nicht in die Ukraine zu reisen, sorgte für allgemeine Enttäuschung. Zusätzlich irritiert hatte der Pontifex anschließend mit der Aussage, die Nato belle vor den Toren Russlands.

Katholische Kirche hat im Krieg Glaubwürdigkeit verloren

Am ersten September hat Franziskus diese meinungsarme Haltung zum Krieg in der Ukraine erneut artikuliert. „Wir erleben heute einen dritten Weltkrieg“, sagte er in seiner Generalaudienz am Donnerstag, nachdem er auf den Überfall Nazideutschlands auf Polen vor genau 83 Jahren zu sprechen kam. Als Angriffskrieg oder Überfall bezeichnete der Papst die Kampfhandlungen in der Ukraine nicht. Auch dass er für die Menschen in der Ukraine beten wolle, wirkt angesichts des Zeitpunktes von Franziskus’ Rede eher wie eine behutsame Parteiname. Denn im Laufe der Woche sah sich der Vatikan bereits zu einer Stellungnahme zum Ukrainekrieg gezwungen, nachdem ihn die Ereignisse in Zugzwang brachten: Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte den Botschafter des Vatikans einbestellt, um gegen seiner Meinung nach wiederholt laxe Äußerungen des Pontifex über den Krieg zu protestieren.

Für die Einbestellung gab es aber auch einen ganz konkreten Anlass: Der Papst hatte die bei einem Anschlag getötete Tochter des russischen Ultranationalisten Alexander Dugin als „armes Mädchen“ bezeichnet. Kuleba sagte: „Das ukrainische Herz wird von den Worten des Papstes zerrissen.“ In einer folgenden Stellungnahme sah sich der Vatikan schließlich zum ersten Mal seit Kriegsbeginn dazu veranlasst, Russland als Initiator der Aggressionen zu benennen und den Überfall eindeutig zu verurteilen. Der Angriffskrieg sei „moralisch ungerecht, inakzeptabel, barbarisch, sinnlos, abscheulich und gotteslästerlich“.

Dass Franziskus sich nach der harschen Kritik aus der Ukraine – und überhaupt aus ganz Europa – so spärlich zum Krieg äußert und die Möglichkeit auslässt, dieser Stellungnahme aus dem Vatikan eigene klare Worte folgen zu lassen, dürfte gerade Katholiken in Osteuropa enttäuschen. Dort, so äußerte sich die Berliner Theologin und Osteuropaexpertin Regina Elsner im Bayerischen Rundfunk, habe die katholische Kirche durch das Verhalten des Papstes im Ukrainekrieg ohnehin bereits viel Glaubwürdigkeit verspielt. In der Ukraine leben gut eine Million katholische Christen (etwa 2,4 Prozent der Bevölkerung), die große Mehrheit des Landes (75 Prozent) gehört den orthodoxen Kirchen an.

Kyrills Absage als Chance für Papst Franziskus

Während sich in Europa mit sinkenden Temperaturen und dem Herbstanbruch mehr und mehr die Frage aufdrängt, wie weit die Solidarität mit der Ukraine im Winter reichen wird, hält sich der Papst offensichtlich in seinem Beistand zurück und sucht weiter die Vermittlerrolle. Dass nun der russisch-orthodoxe Patriarch und wichtigstes russisches religiöses Oberhaupt, Kyrill I., eine Zusammenkunft mit dem Papst im Rahmen des Welttreffens der Religionsführer in Kasachstan ausschloss und bekannt gab, nicht zu dem Treffen zu reisen, sieht Theologin Elsner als Chance für den Pontifex. Auf katholisch.de bezeichnete sie die Absage Kyrills als Möglichkeit für den Vatikan, „endlich eine klare Haltung gegenüber Russland zu finden, zu erkennen, dass weder Putin noch Patriarch Kyrill ein Interesse an der Beendigung des Krieges haben“.

Dabei ist auch der Ort des Welttreffens symbolisch. Kasachstan wird von vielen Expertinnen und Experten als mögliches Kriegsziel Moskaus nach der Ukraine gehandelt. So etwa der russische Dissident und Autor Viktor Jerofejew im Interview mit der Berliner Zeitung. In einem früheren Interview mit dieser Zeitung hatte Jerofejew den Überfall Russlands auf die Ukraine vorausgesagt. Bei einem kürzlichen Treffen der Regierungschefs von Aserbaidschan und Kasachstan sprach der kasachische Präsident Kassim-Schomart Tokajew Kasachisch und nicht Russisch. Im Kreml dürfte das als klare Provokation aufgefasst worden sein. Die Spannung zwischen den beiden Ländern nimmt folglich zu.

Kasachstan könnte für den Pontifex als optimale Bühne dienen, um öffentlichkeitswirksam und in eigenen Worten Russlands Politik zu verurteilen und sich klar mit der Ukraine zu solidarisieren. Kyrill I. jedenfalls hat sich längst entschieden und befürwortet den Angriffskrieg auf das Nachbarland. Auf Franziskus’ Gesprächsangebote ist er mehrfach nicht eingegangen. Das Treffen beginnt am 13. September.

