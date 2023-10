US-Journalisten kritisieren Israel: Deutsche und Berliner sollten sich zurückhalten

Die vergangenen Tage hat sich die Situation international, aber auch in Berlin dramatisch zugespitzt. Immer mehr Berichte erreichen die Menschen hier in Berlin über die Details der Terrorangriffe der Hamas auf Israel; immer mehr Bilder werden veröffentlicht, die das Leid palästinensischer Kinder zeigen. Während die Gewalt wächst, sind sich die westlichen Gesellschaften uneins über die passende Reaktion gegenüber der Eskalation des Nahostkonflikts. Kann man den Hamas-Terror aufs Schärfste verurteilen und zugleich die israelische Regierung für die Härte ihres Einsatzes kritisieren? Was ist, moralisch gesehen, das Gebot der Stunde, insbesondere für Beobachter aus Deutschland?

Präsident Joe Biden zieht eine Parallele zwischen dem Leid der Ukrainer und dem Leid der Israelis. In beiden Fällen verkündet er seine volle Solidarität. Die New York Times will dies so nicht stehen lassen und widerspricht in einem prominent platzierten Meinungsstück des Journalisten Nicholas Kristof.



Die zentrale Stelle seines Kommentars lautet: „Biden rief Amerika dazu auf, unverrückbar hinter der Ukraine und Israel zu stehen, zwei Nationen, die von Mächten angegriffen werden, die sie zerstören wollen. Schön und gut. Aber nehmen wir an, die Ukraine reagierte auf russische Kriegsverbrechen mit der Belagerung einer russischen Stadt, bombardierte sie zu Staub und stellte Wasser und Strom ab, während sie Tausende tötete und Ärzte zwang, Patienten ohne Betäubung zu operieren. Ich bezweifle, dass wir Amerikaner mit den Schultern zucken und sagen würden: ‚Na ja, Putin hat angefangen. Schade um diese russischen Kinder, aber sie hätten sich einen anderen Ort aussuchen sollen, um geboren zu werden.‘“ Ein Kommentar, den ich in dieser Schärfe selten gelesen habe.

New York Times: Israel könnte einen schweren Fehler begehen

Der Ukraine-Vergleich wird von jeder Seite anders eingesetzt. Das hat man bei der Friedenskonferenz in Kairo erlebt, wo europäische und arabische Außenminister nach Lösungswegen aus dem Nahostkonflikt gerungen haben. Es wurde keine gemeinsame Resolution verfasst. Warum? Deshalb: Für die arabischen Länder sind die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen in der Rolle der Ukrainer – also in umgekehrter Position als in Bidens Israel-Ukraine-Vergleich. Für die arabischen Länder ist die fehlende Kritik Europas gegenüber Israel ein Zeichen für die westliche Doppelmoral. In ihren Augen werden unschuldige palästinensische Kinder vom Westen angegriffen.



Man kann Joe Biden durchaus kritisieren sowie auch die Position der USA, muss aber anerkennen, dass er bei seiner sehr emotionalen Rede am 10. Oktober 2023 durchaus die Israelis zur Mäßigung aufgerufen hat.

Thomas L. Friedman von der New York Times ging dieser Mäßigungsaufruf aber nicht weit genug. Er schreibt in einem aktuellen Meinungsstück in der New York Times: „Nach allem, was ich von hochrangigen US-Beamten erfahren habe, ist es Biden nicht gelungen, Israel dazu zu bringen, sich zurückzuhalten und alle Auswirkungen einer Invasion des Gazastreifens für Israel und die Vereinigten Staaten zu durchdenken. Lassen Sie mich das so klar und deutlich ausdrücken, wie ich kann (...): Ich glaube, wenn Israel jetzt Hals über Kopf in den Gazastreifen einmarschiert, um die Hamas zu zerstören – und dies tut, ohne sich klar dazu zu verpflichten, eine Zweistaatenlösung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde anzustreben und die jüdischen Siedlungen tief im Westjordanland zu beenden –, wird Israel einen schweren Fehler begehen, der für die israelischen und amerikanischen Interessen verheerend sein wird.“

Deutschland fällt eine Sonderrolle zu

Thomas L. Friedman spielt darauf an, welche Folgen der Einsatz der USA in Afghanistan und im Irak hatte, also nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001. Westliche Politiker sind sich dieses Dilemmas bewusst. Gerade aktuell ist es ungeheuer schwer, sich human und moralisch richtig zu positionieren, mit der Gewissheit, dass der kontinuierliche Angriff der Hamas auf Israel nicht aufhören wird. Es bleibt die Hoffnung bestehen, dass die Diskurskultur im Westen angesichts der angespannten Lage nicht auf der Stecke bleibt, damit sich die Gesellschaften im offenen Austausch darüber verständigen können, welche militärischen Schläge gegen die Hamas in welchem Ausmaß vertretbar sind. Die zitierten Beispiele aus der New York Times zeigen, dass sich Intellektuelle in den USA durchaus uneins sind, ob Israel und die amerikanische Regierung tatsächlich das Richtige tun. Diese Diskussionen müssen geführt werden.

Was den Diskurs in Deutschland betrifft, sehe ich hier aber eine Sondersituation. Deutsche Politiker und deutsche Journalisten sollten sich mit öffentlichen Ratschlägen in Richtung Israel zurückhalten. Es bleibt festzuhalten, dass Deutschland eine besondere Rolle zufällt bei der Gestaltung der Beziehungen zwischen Europa und Israel. Kein Palästinenser muss Angst haben, über Berlins Straßen zu laufen. Jüdische Menschen, die einen Davidstern tragen, hingegen schon. Die Solidarität mit Israel ist zu Recht eine Staatsräson. Jeder Bericht, der Israels Politik kritisiert, muss fußen auf dem Bewusstsein der blutigen deutsch-jüdischen Geschichte. Das gilt auch heute. Jede Kritik braucht diesen Kontext.



