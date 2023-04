Mathias Döpfner versteht den Widerstandsgeist des Ostens nicht

Als Ostdeutscher, der ich allerdings nicht bin, wäre ich Matthias Döpfner dankbar. Da kriselt es mächtig im 33. Jahr der deutschen Wiederverheiratung, da führt die AfD in den nicht mehr nagelneuen Bundesländern die Umfragen an, da überholt sie die SPD in Brandenburg – und alle Welt tut, als sei der Ukrainekrieg das Problem oder irgendwelche Inseln im Pazifik. Allein der reiche und mächtige Springer-Chef widmet sich der innerdeutschen Paarberatung.