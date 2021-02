Berlin - Das Hin und Her zieht sich nun schon seit fast zwei Jahren – mit diversen Auf und Abs. Derzeit sieht es mal wieder so aus, also könnte es in dieser Legislaturperiode doch noch ein verbindliches Lobbyregister für den Bundestag geben – und eine Regelung, die transparent macht, welche externen Berater Einfluss auf Gesetze genommen haben. So haben die parlamentarischen Geschäftsführer von Union und SPD in den vergangenen Tagen miteinander telefoniert – und sich in der Sache offenbar aufeinander zubewegt. Ob es für eine endgültige Einigung reicht, ist aber noch unklar.

Lobbyregister: Lange geplant, nie verwirklicht