Berlin - Am kommenden Freitag wird sich vermutlich entscheiden, ob Deutschland eine Ampel-Koalition bekommt oder nicht. Das lässt sich aus den Stellungnahmen herauslesen, die die drei Generalsekretäre von SPD, Grünen und FDP nach den Sondierungsgesprächen am Dienstag abgegeben haben. Die Unterhändler der drei Parteien hatten sich in den vergangenen beiden Tagen zu vertiefenden Sondierungen getroffen. Der nächste Termin ist für Freitag anberaumt. Bis dahin sollen die drei Generalsekretäre und ihre Teams ein Papier erarbeiten, auf dessen Grundlage man dann ab nächster Woche in tatsächliche Koalitionsverhandlungen gehen könnte. Oder auch nicht.

Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigte sich zuversichtlich, dass die Ampel gelingt. „Ich bin sicher, dass wir alle Hürden meistern können, die noch vor uns liegen“, sagte er. „Deutschland braucht eine Regierung, die die großen Aufgaben anpackt.“ Er nannte dabei vor allem die Themen Digitalisierung, Klima- und Europapolitik.

Man sei hier gemeinsam in der Verantwortung, so Klingbeil. Es sei aber auch klargeworden, dass man die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und zeigen müsse, „dass die Politik an sie denkt“ und ihnen einen sicheren Weg in der Transformation anbietet. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Teams der anderen beiden Parteien. Nun lägen zwei Tage intensiver Arbeit vor ihnen, in denen ein Papier vorbereitet werden müsse, welches „zeigt, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt“.

Klingbeils Amtskollegen von Grünen und FDP, Michael Kellner und Volker Wissing, erwiderten die Höflichkeiten, zeigten sich aber etwas weniger optimistisch. Kellner sagte, es seien sehr intensive Gespräche gewesen. „Wir haben uns nicht gegenseitig die Parteiprogramme vorgelesen, sondern über die wichtigen Themen des Landes gesprochen.“ Dabei sei die Menge an Gemeinsamkeiten größer und die Menge an Unterschieden kleiner geworden. „Aber es bleibt noch einiges zu tun.“

So ähnlich formulierte es auch Volker Wissing für die FDP. Sein Fazit fiel – nach der Mimik geurteilt – etwas verhaltener aus als das der beiden anderen. Man habe in gutem Ton miteinander gesprochen. Die schriftliche Ausformulierung des Ganzen, die nun anstehe, sei „die Stunde der Wahrheit“. Man werde sehen, was man gemeinsam tragen könne. Er bestätigte, dass das Papier, das am Freitag vorliegen soll, die Grundlage für weitere Entscheidungen sein wird. „Wir wollen uns nicht mit Lippenbekenntnissen begeistern, sondern wir wollen uns mit Fakten überzeugen.“

Inhalte, was genau darin aufgenommen wird, wurden am Dienstag nicht mitgeteilt. Der Grünen-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hatte beim Verlassen des Gebäudes gesagt, man habe am Dienstag unter anderem über Europa und Migration gesprochen. Doch nicht einmal das wollten die Generalsekretäre bestätigen. Klingbeil verwies darauf, dass man sich darauf geeinigt habe, keine Zwischenstände mitzuteilen, weil man aus den Erfahrungen von 2017 gelernt habe. Damals war eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP gescheitert, weil die Liberalen die Koalitionsverhandlungen abbrachen.