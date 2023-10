Alles sei anders bei dem Angriff der Hamas, der die israelische Bevölkerung am frühen Samstagmorgen völlig unvorbereitet traf: Lily Galili, Analystin in Tel Aviv für das britische Magazin Middle East Eye, sagte der Berliner Zeitung: „Wir sind Raketen gewohnt, oder einzelne Fälle von Infiltration. Aber wir wurden im Glauben gelassen, dass unser Grenzzaun sicher ist gegen einen breiten Überfall.“ Nur wenige Stunden nach dem Gedenken an 50 Jahre Yom-Kippur-Krieg befand sich Israel plötzlich im Krieg, wie Premierminister Benjamin Netanjahu am Samstag sagte. Eli Maron, der ehemalige Chef der israelischen Marine, sagte laut Times of Israel im israelischen Fernsehen: „Ganz Israel fragt sich: Wo ist die IDF, wo ist die Polizei, wo ist die Sicherheit?“ Die Führung des Landes habe „einfach versagt, mit weitreichenden Konsequenzen“.

Lily Galili glaubt, dass sich die israelische Regierung von ihren eigenen außenpolitischen Aktivitäten habe blenden lassen: „Wir hatten ein Gefühl des Stolzes, dass wir mit mehreren arabischen Ländern Gespräche führen und sogar diplomatische und militärischen Beziehungen aufnehmen. Die Regierung hat den Leuten das Gefühl gegeben, wir könnten eines Tages umgeben von friedlichen arabischen Nachbarn leben.“ Netanjahu schwebt ein völlig neuer Kurs vor: Israel will den Vereinigten Arabischen Emiraten F35-Kampfjets liefern und U-Boote an Ägypten. Im Zuge des sogenannten Abraham-Abkommens, das unter US-Präsident Donald Trump ausgehandelt worden war, sollte der Nahe Osten endlich befriedet werden. Zuletzt war Netanjahu nach Washington gereist, um mit US-Präsident Joe Biden über einen Deal zwischen Israel und Saudi-Arabien zu verhandeln. Israel hatte bereits zwei Treffen auf Ministerpräsidenten-Ebene gehabt. Doch anders als bei den bisherigen Abraham-Abkommen verlangte Biden diesmal auch Konzessionen von Israel an die Palästinenser: „Diese Forderung hat unsere verrückte rechts-religiöse Regierung erzürnt“, sagt Galili. Die radikalen Fundamentalisten, die mit Netanjahu eine Koalition bilden, provozieren seit Monaten die Palästinenser und die arabische Welt. Es begann mit einem Besuch des radikalen Ministers für die Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, auf dem Tempelberg. Schikanen und Gewalt von Behörden und Siedlern folgten, am Ende gingen Juden zum Gebet auf den Tempelberg, dem Ort der Al-Aqsa-Moschee – was eigentlich per Gesetz verboten ist. „Sie haben mit dem Feuer gespielt“, sagt Galili. Zum Schutz des islamischen Heiligtums fühlen sich die Saudis berufen. Saudi-Arabien verurteilte die „wiederholten provokativen Handlungen einer Gruppe von Extremisten in der Moschee“. Erst vor wenigen Tagen erklärte das saudische Außenministerium, Riad lehne „Handlungen der israelischen Besatzungsbehörden, die die internationalen Friedensbemühungen untergraben und internationalen Grundsätzen und Normen hinsichtlich der Achtung der Heiligkeit der Religion widersprechen“, ab. „Die Radikalen in der Regierungen sabotieren jede Möglichkeit, mit der Israel und Saudi-Arabien zu einem Ankommen kommen könnten“, sagt Galili.

Auch außerhalb Israels wird die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien mit Misstrauen gesehen. Ein Sprecher der Hamas sagte dem TV-Sender Al-Jazeera am Samstag, der Angriff auf Israel sei eine Botschaft an alle arabische Staaten, keine Gespräche mit Israel zu führen. Die Hamas wird neben Katar, von wo die Finanzierung kommt, vor allem vom Iran unterstützt, der die Waffen liefert. „Der Überfall auf Israel scheint in dieser konzertierten Form von der Hamas nicht ohne Hilfe von außen erfolgt sein“, sagt Lily Galili. Die Lage ist für die israelische Regierung besonders kompliziert, weil es einen vergleichbaren hybriden Angriff noch nie gegeben hat: Die Hamas hat tausende Raketen abgefeuert, ist mit Invasions-Kommandos eingedrungen und hat erstmal Zivilisten entführt und hält diese als Geiseln.

Ob die Regierung Netanjahu als Reaktion auf den verheerenden Angriff einen direkten Militärschlag gegen den Iran durchführen könnte, wird in Israel kontrovers diskutiert. Netanjahu warnt seit langem vor dem Iran, scheute aber bisher vor einer offenen militärischen Aktion zurück. Lily Galili sagt, in Sicherheitskreisen werde „diese Option seit einiger Zeit diskutiert“. Unklar ist, was Netanjahu jetzt machen wird: Aktuell nützt ihm das Kriegsrecht auch innenpolitisch, weil er damit alle Reservisten zwingen kann, ihre Teilnahme an den seit Monaten stattfindenden Massenkundgebungen gegen die Regierung zu beenden. Bereits am Samstag wurden alle Einheiten in Alarmbereitschaft versetzt, und tausende Reservisten einberufen. Die massive Spaltung der israelischen Gesellschaft hatte die Hamas zur Überzeugung gelangen lassen, dass der Zeitpunkt für einen Angriff günstig sei. Auch der Zustand der anderen Großmächte dürfte eine Rolle gespielt haben: Die USA gelten schon lange nicht mehr als potenter Vermittler, Russland hat gerade in Armenien eine empfindliche Niederlage hinnehmen müssen und ist mit allen Kräften in der Ukraine gebunden. Die Türkei wiederum, die auch mit der Hamas sympathisiert, versucht, im Windschatten der Ereignisse nach ihrer völkerrechtswidrigen Invasion in Syrien weitere Geländegewinne zu erzielen. Dem türkischen Präsidenten kommt es gelegen, dass sich die Augen der Weltöffentlichkeit gerade anderswohin richten.

Yagil Levy, Professor für Politikwissenschaft an der israelischen Open University und selbst früher hochrangiger Militär, sagte der Berliner Zeitung auf die Frage, ob es zu einer Eskalation in Form eines offenen Kriegs zwischen Israel und dem Iran kommen könne: „Wir befinden uns doch schon seit langem im Krieg mit dem Iran, bombardieren iranische Ziele mit unseren Flugzeugen und Drohnen und töten Iraner.“ Doch warnt er davor, den Iran als Drahtzieher im Hintergrund auszumachen: „Ich glaube der Theorie nicht, dass der Iran hinter allem steckt. Hamas ist eine eigenständige Gruppe, sie verfolgen ihre eigenen Interessen.“ Die israelische Reaktion auf den Angriff wird zeigen, in welchem Ausmaß Netanjahu zu einer Eskalation bereit ist. Die Zivilbevölkerung in Gaza wird jedenfalls schwer getroffen werden. Bereits am Samstag gab es erste Bombardements. Die Hamas benützt die Menschen in den dicht besiedelten Gebieten als menschliche Schutzschilder für ihre Raketenabschussbasen. Sogar ein Einmarsch mit Bodentruppen ist denkbar. Eine solche Aktion würde Gaza dem Erdboden gleichmachen, würde aber zu hohen israelischen Verlusten führen. Massiv ausweiten würde sich der Konflikt, wenn die Hisbollah involviert würde. Auch sie wird vom Iran unterstützt. Yagil Levy: „Es ist nun wichtig für Israel, dass die Regierung eine Eskalation nicht über da nötige Maß hinaus betreibt. Die Tatsache, dass die Regierung im Hinblick auf den Norden und die Hisbollah bisher vorsichtig ist, ist ein gutes Zeichen.“