In Brandenburg ist es seit Langem üblich: Viele Städte verbieten ihren Bürgern, tagsüber den Garten zu wässern. Landkreise haben ähnliche Regeln, mit denen der inzwischen dramatischen Wasserknappheit begegnet werden soll. Das lange Zeit mit genügend Wasser gesegnete Berlin hatte solche Regeln bisher nicht. Hier darf jeder zu jeder Tageszeit so viel verbrauchen, wie er will. Die Grünen wollen das ändern und fordern mehr Verbotsbefugnisse für das Land. Inzwischen erhalten sie dafür Zuspruch anderer Parteien – sogar aus der Opposition.