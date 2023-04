Kommunen in Brandenburg mit 90 Millionen Euro Defizit Die Kommunen in Brandenburg haben im vergangenen Jahr ein Defizit von 90 Millionen Euro verzeichnet. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Stat... dpa

ARCHIV - Außenansicht des Statistischen Bundesamtes, daneben das Kunstwerk "Pferd" von Fritz von Graevenitz. Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Wiesbaden/Potsdam -Die Kommunen in Brandenburg haben im vergangenen Jahr ein Defizit von 90 Millionen Euro verzeichnet. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Im Jahr zuvor gab es noch einen Überschuss von etwa 330 Millionen Euro.