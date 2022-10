Kommunen mit Unterbringung von Flüchtlingen belastet Die Unterbringung von Geflüchteten bringt Städte ans Limit: In Leipzig sind etwa bereits Zeltstädte errichtet worden. Auch in Brandenburg ist die Lage angesp... dpa

Potsdam -Städte in Brandenburg sehen sich bei der Unterbringung von Flüchtlingen stark belastet - und die Zahlen steigen. Bei der Erstaufnahme sieht das Innenministerium derzeit aber keinen drohenden Engpass, da noch Plätze in den zentralen Einrichtungen frei seien. Nach einem Spitzengespräch am Dienstag in Berlin kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) an, der Bund wolle den Ländern und Kommunen 56 zusätzliche Bundesimmobilien für die Unterbringung von 4000 Geflüchteten zur Verfügung stellen. Wie sich der Bund finanziell an den Flüchtlingskosten beteiligen will, soll in einer Bund-Länder-Runde Anfang November geklärt werden.