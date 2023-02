Am Limit: Brandenburger Kommunen schlagen Alarm wegen Flüchtlingszahlen Die Landräte haben deutlich gemacht, dass das Ende ihrer Kapazitäten droht. Sie haben einstimmig einen Forderungskatalog an Innenminister Michael Stübgen gesendet. dpa

Eisenhüttenstadt in Brandenburg: Flüchtlinge gehen über das Gelände der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes Brandenburg. dpa/Patrick Pleul

Potsdam -Die Brandenburger Kommunen sehen sich wegen der steigenden Zahl von Flüchtlingen zunehmend am Limit. Die Landrätin der Uckermark, Karina Dörk (CDU), sagte am Dienstag, die Landkreise hätten einstimmig einen Forderungskatalog an Innenminister Michael Stübgen (CDU) gesendet. Sie bezeichnete die Lage als angespannt.