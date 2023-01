Kommunen weiten mit „Pakt für Pflege“ Hilfsangebote aus Mit Hilfe des „Pakts für Pflege“ haben Kommunen in Brandenburg ihre Angebote für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen ausweiten können. Der Bedarf ... dpa

Potsdam -Mit Hilfe des „Pakts für Pflege“ haben Kommunen in Brandenburg ihre Angebote für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen ausweiten können. Der Bedarf an Hilfsprojekten und Anlaufstellen wächst, vor allem, um die Möglichkeiten für die Pflege zu Hause zu verbessern. Die Zahl der Pflegebedürftigen werde weiter deutlich steigen, teilte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag mit. Sie besuchte eine Pflegeschule in Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark).