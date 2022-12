Kondolenzbuch für Benedikt XVI. ab Montag in Berlin Zum Tod des früheren Papstes Benedikt XVI. liegt von Montag an ein Kondolenzbuch in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin aus. Trauernde könnten sich darin a... dpa

ARCHIV - Der damalige Papst Benedikt XVI. steht bei einer Messe auf dem Petersplatz im Vatikan. Michael Kappeler/dpa/Archiv

Berlin/Bonn -Zum Tod des früheren Papstes Benedikt XVI. liegt von Montag an ein Kondolenzbuch in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin aus. Trauernde könnten sich darin am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr eintragen, teilte die Deutsche Bischofskonferenz am Samstag in Bonn mit. Für die katholische Kirche in Deutschland wollen dies demnach am Montagmorgen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der Apostolische Nuntius Nikola Eterović machen. Die Apostolische Nuntiatur ist die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls.