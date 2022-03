Berlin - Wie gehen wir künftig mit „den Russen“ um? Diese Frage stellt sich offenbar gerade, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin das nahezu Undenkbare entfesselt hat: einen Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat mitten in Europa – und nachdem wieder Töne zu hören sind, die an die finstersten Zeiten atomarer Konfrontation erinnern.

Der Westen rückt zurzeit demonstrativ zusammen, unterstützt die Ukraine, nimmt Flüchtlinge auf, belegt den Aggressor mit Sanktionen. Die Freiheit habe ihren Preis, heißt es, und wir müssten bereit sein, diesen zu zahlen. Aber wie weit soll man da gehen, und was ist angemessen – auch mit Blick auf die Zukunft?

Wenn man eine Straßenumfrage machen würde in Moskau, Berlin, Paris und New York, dann käme bestimmt heraus, dass niemand eine neue nukleare Konfrontation will. Totale Abschottung ist auch nicht mehr zeitgemäß, denn die Welt steht vor einer Notlage, die man nur gemeinsam bewältigen kann. Der Klimawandel mit seinen Folgen allein ist schon menschheitsbedrohend.

Wenn man nicht miteinander redet, erfüllt man Putins Erwartungen – und vielleicht sogar Wünsche. Denn er zeichnet ja bereits jetzt das Bild einer bedrohten russischen Nation. Er folgt einer Systemkampflogik. Seine Politik funktioniert nur durch Abschottung gegen den Westen und gegen jeglichen Widerspruch. Kritisch tätige internationale Organisationen werden als „ausländische Agenten“ liquidiert, wie erst jüngst Memorial.

Man könnte auf die Idee verfallen, das Putin-Regime durch Druck von außen ins Wanken zu bringen. Doch so etwas hat nie funktioniert, wie ja auch die Geschichte des Kalten Krieges zeigt. Druck führte immer nur zu noch mehr Verhärtung nach innen und Aggressivität nach außen. Ein neuer Kalter Krieg würde die Dominanz der konservativen, anti­liberalen und antiwestlichen Elite in Russland weiter verstärken, warnte jüngst die russische Politologin Tatjana Stanowaja.

Wer keine neue Eiszeit mit atomarer Dauerbedrohung will, der muss zurückschauen, wie am Ende der Kalte Krieg überwunden wurde. Dieser dauerte mehr als vier Jahrzehnte. Mehrere Male stand die Welt kurz vor einem Atomkrieg. Verhindert wurde er nur, weil man neben der gegenseitigen Abschreckung Wege fand, miteinander zu reden.

Dabei muss es eine Doppelstrategie geben: auf der einen Seite die Geschlossenheit und die militärische Stärkung des Westens, über die gerade so lautstark geredet wird. Aber nur darauf zu setzen, wäre gefährlich. Gerade die Bundesrepublik verfolgte ja im Kalten Krieg noch eine andere Strategie, vorangetrieben durch Ostpolitiker wie Willy Brandt und Egon Bahr. Sie nannte sich „Wandel durch Annäherung“. Beides zusammen zeigte am Ende Wirkung.

Heute könnte man vielleicht sagen: Wandel durch Kommunikation. Inwieweit das mit Putin, Lawrow und anderen überhaupt noch geht, weiß man nicht. Aber man sollte im Eifer der Sanktionen jetzt nicht alles kappen. Gerade jetzt braucht es Kontakte zu jenen friedliebenden, weltoffenen Russen, die es ja durchaus in großer Zahl gibt.

Das zeigen die Antikriegs-Demonstrationen in Russland, die offenen Briefe von Lehrern, Ärzten und Wissenschaftlern gegen Putins Krieg. Letztere beklagen, dass ihr Staat sich durch seine Aggression international isoliere, zum Pariastaat werde. Wissenschaft sei „ohne die umfassende Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Ländern undenkbar“.

Wenn die Spitze sich verhärtet, müssen die Beziehungen auf unteren Ebenen intensiviert werden – um im Gespräch zu bleiben, andere Sichten einzubringen, gemeinsam Fakten zu schaffen. Die Kraft der menschlichen Begegnungen ist nicht zu unterschätzen. Deshalb fragt man sich, ob es klug ist, dass jetzt Universitäten ihren Wissenschaftleraustausch stoppen, wie es auch Berliner Unis tun, dass der Deutsche Akademische Austauschdienst seine Russland-Stipendien auf Eis legt und Städte ihre Partnerschaften ruhen lassen.

Nein, Putins Vorstellungen von der großen Konfrontation müssen bewusst unterlaufen werden – auf den Ebenen von Schulen, Unis, Wissenschaft, von Kultur und Kommunen. Berlin hat zum Glück entschieden, seine Städtepartnerschaft mit Moskau nicht einzufrieren, wie Franziska Giffey am Dienstag erklärte, obwohl es solche Forderungen gibt.

Und man muss sich auch vor nationalistischen Reflexen hüten, wie sie zum Beispiel ein Restaurant irgendwo in Deutschland hatte, das keine Leute mit russischem Pass mehr bedienen wollte. Zum Glück bleibt so etwas eine Ausnahme. Verhängnisvoll wäre jede Debatte, die „die Russen“ als kollektive Bedrohung ansieht. Nein, das größte Problem liegt im Denken von Putin und seinesgleichen.