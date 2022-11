Kongressmehrheit nach US-Wahl offen Viele Umfragen sagten für die Demokraten bei den „Midterms“ schwere Verluste voraus. Erwartet wurde eine Erfolgswelle der Republikaner. Doch die dürften sich... dpa

Gast bei einer republikanischen Wahlparty in Smyrna. Brynn Anderson/AP/dpa

Washington -Bei den wichtigen Zwischenwahlen in den USA schaut das Land gebannt auf knappe Rennen in vier umkämpften Bundesstaaten. In Georgia, Wisconsin, Arizona und Nevada war auch am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) noch offen, ob sich Demokraten oder Republikaner für Mandate im Senat durchsetzen - und wer am Ende die Mehrheit in der Kongresskammer übernimmt. Unklar war vorerst auch, wer künftig das Sagen im Repräsentantenhaus haben wird. Für die Republikaner deutete sich hier ein knapper Vorsprung an. Die Demokraten von US-Präsident Joe Biden schlugen sich insgesamt deutlich besser als erwartet. Ein vorhergesagter überwältigender Sieg der Republikaner zeichnete sich bei der Auszählung zunächst nicht ab. Einen Dämpfer versetzte die Wahl auch Ex-Präsident Donald Trump.