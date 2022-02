Staat und Kirchen sind in Deutschland gesellschaftlich, sozial und finanziell eng miteinander verflochten. Aktuell arbeitet die Regierung an einer Gesetzesvorlage zur Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen, wie die Berliner Zeitung in der vergangenen Woche berichtete. Konstantin von Notz, der Religionsexperte der Grünen über ein neues Verhältnis zwischen Staat und Kirchen.