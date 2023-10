Konvoi fährt von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg

Torgelow/Beelitz -Nach einer Bundeswehrübung soll sich am Freitag ein Militärkonvoi mit etwa 120 Fahrzeugen auf den Weg von der Kleinstadt Torgelow im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns nach Beelitz in Brandenburg machen. Autofahrer seien gebeten, möglichst großen Abstand zum Konvoi einzuhalten und nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge zu fahren, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.

Die Militärlaster, Tieflader und Kranfahrzeuge gehören laut Mitteilung zum Logistikbataillon 172 in Beelitz, das südwestlich von Berlin liegt. Der Konvoi soll in der Greifen-Kaserne in Torgelow starten, Soldatinnen und Soldaten bringen die Militärfahrzeuge zur über 200 Kilometer entfernten Hans-Joachim-von-Zieten-Kaserne.