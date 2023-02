Konzept über Uni-Medizin in Abstimmung: Zweite Fakultät? Mit der Gründung einer Universitätsmedizin in Cottbus will Brandenburg die Entwicklung eines Gesundheitssystems der Zukunft vorantreiben. Ein Konzept wird de... dpa

Potsdam -Mit der Gründung einer Universitätsmedizin in Cottbus will Brandenburg die Entwicklung eines Gesundheitssystems der Zukunft vorantreiben. Ein Konzept wird derzeit erarbeitet. Nach dpa-Informationen wird darüber nachgedacht, eine medizinische Fakultät nicht wie angedacht an die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg anzugliedern, sondern eine andere Trägerstruktur zu etablieren. Zunächst hatten die „Lausitzer Rundschau“ und der rbb darüber berichtet.