Kooperation mit Höcke-AfD? CDU Thüringen spricht von „blanker Panik“ bei Kühnert

Die thüringische CDU-Fraktion hat den Vorwurf von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, sie kooperiere im Streit über das Bürgergeld mit der AfD, energisch zurückgewiesen. „Aus Herrn Kühnerts haltlosen Attacken spricht die blanke Panik“, sagte der Fraktionschef der CDU, Mario Voigt, der Berliner Zeitung.

Kühnert hatte das Vorhaben der CDU-Fraktion kritisiert, mit einem Antrag im Erfurter Landtag die rot-rot-grüne Minderheitsregierung dazu zu bringen, im Bundesrat gegen die Pläne der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP zu stimmen. Dem Antrag, über den an diesem Donnerstag abgestimmt werden soll, könne nur die AfD zur Mehrheit verhelfen, sagte Kühnert der Funke-Mediengruppe.

„Die vielbeschworene Brandmauer nach Rechtsaußen scheint in der CDU nur solange stabil zu stehen, wie sie Friedrich Merz’ens populistischen Manövern nicht im Wege steht“, so Kühnert weiter. Die CDU und ihr Vorsitzender Merz hatten damit gedroht, das Projekt im Bundesrat zu blockieren. Für eine Gesetzesänderung braucht es eine Mehrheit in der Länderkammer.

Die thüringische CDU-Fraktion betont, dass sie als größte Oppositionsfraktion, die die Regierung toleriert, eigenständig inhaltliche Initiativen in das Parlament einbringe. „Das machen wir unabhängig von der Frage, wer dafür ist und wer dagegen. Absprachen mit der AfD-Fraktion zu unseren Anträgen gibt es nicht“, sagte Voigt der Berliner Zeitung.

Kühnert: CDU kalkuliert mit „Höcke-Faschisten“

Der Vorwurf Kühnerts zielt auf den Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU zur AfD. Darin schließen die Christdemokraten eine Zusammenarbeit mit der in Teilen rechtsextremen Partei aus. In Thüringen wird die AfD von Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke angeführt. „Wenn Merz zum Angriff bläst, dann kalkuliert die CDU in Thüringen bereitwillig eine Zustimmung der Höcke-Faschisten ein, um Stimmung gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu machen“, sagte Kühnert der Funke-Mediengruppe.

Dazu CDU-Fraktionschef Voigt: „Die AfD ist eine rechtsextremistische Partei. Wer aus Furcht die eigenen Überzeugungen aufgibt, der verleiht den Extremisten eine Macht über die Themen, eine Deutungshoheit über Debatten und schließlich über die parlamentarische Demokratie selbst.“ Die CDU im Bund ließ eine Anfrage der Berliner Zeitung zum Vorwurf der SPD unbeantwortet.

Das Bürgergeld soll nach den Plänen der Bundesregierung zum 1. Januar die bisherige Grundsicherung Hartz IV ablösen. Ziel ist es, Betroffene in die Lage zu versetzen, sich stärker auf Weiterbildung und Arbeitssuche konzentrieren zu können. Sie sollen dafür vom Jobcenter weniger unter Druck gesetzt werden. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen steigen. Die Union zeigte sich kürzlich mit den von der Ampelkoalition vorgelegten Änderungen unzufrieden. Sie befürchtet unter anderem Leistungsmissbrauch und die Aufgabe des „Grundsatzes des Forderns und Förderns“.

Die thüringische Landesregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kritisierte den angekündigten Antrag der CDU-Fraktion nicht. „Das Parlament ist eigenständig und hat das gute Recht, über den Antrag abzustimmen“, sagte ein Regierungssprecher der Berliner Zeitung.

Sollte der Antrag eine Mehrheit im Parlament bekommen, für die auch Stimmen der FDP nötig sind, hätte dies jedoch keine „Bindewirkung“ für die Landesregierung, sagte der Sprecher weiter. „Das wird der Chef der Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff, im Plenum noch einmal erläutern. Im Bundesrat entscheiden ausschließlich die Bundesratsmitglieder.“ (mit dpa)