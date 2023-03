Kopftuch im Unterricht: Wegner kritisiert Bildungsverwaltung Die Bildungsverwaltung schreibt den Schulleitern, dass das Tragen von Kopftüchern beim Unterrichten nicht mehr generell verboten sei. Der CDU-Landeschef ist ... dpa

Berlin -Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner hat ein Rundschreiben aus der Bildungsverwaltung zur Rechtslage beim Tragen von Kopftüchern in allgemeinbildenden Schulen kritisiert. „Wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass wir den Zeitpunkt des Briefes unglücklich finden“, sagte Wegner am Mittwoch im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen mit der SPD. „Es ist alles andere als hilfreich in der jetzigen Zeit, aber wir gucken nach vorne“, so der CDU-Politiker. „Das wird Aufgabe der neuen Landesregierung sein, dass die Schulen hier Kriterien an die Hand bekommen, mit diesem Thema umzugehen.“