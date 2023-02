Korruptionsaffäre im EU-Parlament: Erneut Haftbefehl Der Korruptionsskandal im Europäischen Parlament zieht weitere Kreise. Gerade erst wurden zwei Sozialdemokraten verhaftet. Nun folgt der dritte Haftbefehl. dpa

Sitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg. Jean-Francois Badias/AP/dpa

Brüssel (dpa) -Im Zuge der Ermittlungen zum Korruptionsskandal im Europäischen Parlament hat die Justiz Haftbefehl gegen einen weiteren Abgeordneten erlassen. Betroffen ist der belgische Sozialdemokrat Marc Tarabella, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Brüssel am Samstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Er war bereits am Freitag festgenommen worden.