Einst herrschte ein blutiger Krieg im Kosovo. Der Konflikt wurde befriedet, doch nie ganz gelöst. Nun steigt die Sorge, dass die Spannungen im Norden des Kosovo an der Grenze mit Serbien eskalieren. Wie die kosovarische Zeitung Koha Ditore berichtet, werden die Grenzübergänge zwischen Serbien und dem Kosovo derzeit durch serbische Aktivisten mit Lastwagen blockiert.

Laut der Nachrichtenseite habe die Kosovo-Polizei die Übergänge Brënjak und Jarinje daraufhin geschlossen. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte darüber nicht.

INFORMACION ZYRTAR (nr.3)



INFORMACION ZYRTAR (nr.3)



Prishtinë, 31 korrik 2022https://t.co/XvBKPbDadb — Kosovo Police (@Kosovo_Police) July 31, 2022

Ab dem Nachmittag waren laut Angaben kosovarischer Medien im Nordteil der Stadt Mitrovica Luftschutzsirenen zu hören. Mitrovica liegt im Kosovo. Der Norden der Stadt wird jedoch größtenteils von ethnischen Serben bewohnt, während im Südteil der Stadt vor allem Kosovo-Albaner leben.

Streit um neue Regularien für Serben im Kosovo könnte eskalieren

Der jetzige Streit dreht sich um neue Regularien, die die kosovarische Regierung in Pristina den Serben im Kosovo unterlegen will. Ab dem 1. August sollen die Serben ihre von Belgrad ausgestellten Identifikationsdokumente gegen solche des Kosovo tauschen. Bisher nutzen sie von serbischen Behörden ausgestellte Dokumente. Pristina will diese nun aber nicht mehr anerkennen, auch weil Serbien von Kosovaren das gleiche verlangt. Zudem sollen die Kosovo-Serben in Zukunft Kfz-Kennzeichen des Kosovo nutzen und damit in den Kosovo einfahren. Auch Belgrad verlangt serbische Kennzeichen von kosovarischen Bürgern. Bisher nutzen die Serben weiterhin serbische Kennzeichen, die von den lokalen Behörden im Norden des Kosovo ausgestellt werden.

Die ethnischen Serben im Norden des Kosovo erkennen die Regierung der noch jungen Republik nicht an. Für die serbische Minderheit im Kosovo zählt der Landstrich weiter zu Serbien. Kosovo hatte sich 2008 unabhängig von Serbien erklärt. Belgrad erkennt diese, wie auch Russland, China und andere Verbündete Belgrads, nicht an. Deutschland, die USA und die meisten westlichen Nationen sehen den Kosovo jedoch als unabhängig.

Serbisches Verteidigungsministerium dementiert Berichte

Die beiden Teile der Stadt sind durch einen Fluss getrennt. Die zentrale Brücke in Mitrovica gilt als Symbol für den brüchigen Frieden im Kosovo. Die Medien geben weiter an, dass die internationale Friedensmission KFOR die Situation überwache. Derzeit dienen noch rund 70 Bundeswehr-Soldaten im Kosovo im Rahmen der KFOR.

Das serbische Verteidigungsministerium widersprach derweil Berichten, dass man mit Truppen in den Kosovo eingerückt sei. „Serbien hat die Verwaltungslinie nicht überschritten und ist in keiner Weise in das Hoheitsgebiet von Kosovo und Metohija eingedrungen“, so eine Meldung auf der Webseite des Ministeriums. Belgrad beschuldigt hingegen Politik und Medien im Kosovo die Spannungen anzuheizen.

Auch die Kosovo-Polizei dementiert Berichte, dass es zu Schusswechseln mit Verletzungen gekommen sei. Man habe die Grenzübergänge Brënjak und Jarinje geschlossen. Kosovarische Bürger wurden dazu aufgerufen vorübergehend auf andere Grenzübergänge auszuweichen.

Abgeordneter von serbischer Rergierungspartei will Balkan „entnazifizieren“

Schon am Nachmittag hatte sich der serbische Parlamentsabgeordnete Waldimir Djukanovic in einem Tweet zu Wort gemeldet. „Alles deutet darauf hin, dass Serbien gezwungen sein wird, die Entnazifizierung des Balkan zu beginnen. Ich hoffe, ich liege falsch.“ Der Tweet in Verbindung mit den Spannungen an der Grenze zum Kosovo weckt Befürchtungen, dass Serbien die Aufmerksamkeit Europas für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine nutzen könnte, um in dessen Schatten, die Rückeroberung des Kosovo voranzutreiben.

Све ми се чини да ће Србија бити принуђена да крене у денацификацију Балкана. Волео бих да грешим. — Владимир Ђукановић 🇷🇸 (@adv_djukanovic) July 31, 2022

Im Angesicht des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine werden in Europa Befürchtungen wach, dass der Krieg im Kosovo wieder offen ausbrechen könnte. Im Jahre 1999 hatte die NATO Serbien bombardiert, um das Regime des serbischen Diktators Slobodan Milosevic dazu zu zwingen, die Kämpfe im Kosovo einzustellen. Anschließend rückte eine UN-geführte Friedenstruppe in den Kosovo ein, an der sich auch die Bundeswehr beteiligte. Die sogenannte KFOR versuchte den Frieden zwischen den Kosovoalbanern und den Serben im Kosovo zu wahren. Immer wieder kam es jedoch zu gewalttätigen Zusammenstößen. Der heutige serbische Präsident Alexander Vucic war 1999 Informationsminister in der Regierung Milosevic.