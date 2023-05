Kostenlast: Land unterstützt Tierheime mit 500.000 Euro

Das Land will Tierheime in Brandenburg mit rund 500.000 Euro Soforthilfe unterstützen. Hintergrund seien die gestiegenen Futter- und Energiekosten, teilte da...

Potsdam -Das Land will Tierheime in Brandenburg mit rund 500.000 Euro Soforthilfe unterstützen. Hintergrund seien die gestiegenen Futter- und Energiekosten, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Eine entsprechende Richtlinie sei am Donnerstag in Kraft getreten.

Die Mittel stammen nach Ministeriumsangaben aus dem sogenannten Brandenburg-Paket. Mit den insgesamt 1,7 Milliarden Euro will die Landesregierung Kommunen, Unternehmen und Bürger zusätzlich zu den Bundeshilfen wegen der gestiegenen Energiepreise unterstützen.

„Viele Tierheime sind mit Tieren überfüllt, die während der Corona-Pandemie angeschafft wurden und nun abgegeben werden“, erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Gleichzeitig hätten in den vergangenen Monaten die deutlich gestiegenen Betriebskosten die Situation der Tierheime verschärft.