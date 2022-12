Krankenstand laut Senatorin so hoch wie nie Corona ist noch nicht vorbei, doch auch andere Atemwegsinfektionen machen den Menschen und dem Gesundheitswesen zu schaffen. Die zuständige Senatorin zeichne... dpa

ARCHIV - Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote spricht bei einer Pressekonferenz. Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Berlin -Die aktuelle Welle von Atemwegserkrankungen bei Kindern und Erwachsenen ist nach Einschätzung von Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote die bisher folgenreichste dieser Art. „Wir haben in der Stadt und bundesweit einen Krankenstand, der so hoch ist wie noch nie“, sagte die Grünen-Politikerin in einem Interview der „Berliner Morgenpost“ (Dienstag). „Das merken wir im Gesundheitswesen, aber auch in anderen Bereichen wie bei der BVG und der S-Bahn. Wir spüren die Ausfälle überall.“